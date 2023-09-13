Зимова чи літня: яка гума є кращою, та коли потрібно 'перевзувати' авто

Чи знали ви в чому різниця між зимовою та літньою гумою для автомобіля? Зокрема, важливо вчасно змінювати літню та зимою гуму та навпаки.

Про це повідомили в Pixel. Зазначили, що зимова та літня гума мають ряд відмінностей у своїх конструкціях і матеріалах, що робить їх оптимізованими для різних погодних умов.

Основні відмінності – матеріал, протектор і наявність ламелей. Зимова гума виготовлена з більш м'якої суміші, що залишається еластичною при низьких температурах, має глибший протектор для кращого зчеплення на снігу і льоду та містить ламелі для покращеного зчеплення на гладкій дорозі. З іншого боку, літня гума має твердіший склад і менший рисунок протектора, що оптимізований для високих температур і дощової погоди.

Однак, чому так важливо вчасно змінювати гуму на автомобілі?

Безпека на дорозі – це завжди пріоритет. Зимова гума розроблена так, щоб забезпечити найкраще зчеплення при низьких температурах, на снігу і льоду. Літня гума при низьких температурах стає жорсткою і зменшує зчеплення з дорогою, що може призвести до небезпечних ситуацій на дорозі.

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Крім безпеки, ефективність гальмування є також важливим аспектом. Зимові шини роблять коротший шлях гальмування на засніжених і обледенілих дорогах порівняно з літніми.

Ламелі, які присутні на зимових шинах, допомагають покращити зчеплення на слизьких поверхнях, що робить їх ідеальними для зимових умов.

М'якість матеріалу також грає важливу роль. Зимова гума виготовлена з м'якших матеріалів, які не стають жорсткими при низьких температурах, на відміну від літньої гуми.

Профілактика аквапланінгу – ще один аргумент на користь зимових шин. Протектор зимових шин ефективніше відводить воду і танучий сніг, зменшуючи ризик аквапланінгу.

Також варто враховувати, що в деяких країнах використання зимових шин у холодний період є законодавчо обов'язковим, і водії можуть отримати штрафи за відсутність таких шин.

Враховуючи всі ці фактори, вчасна заміна літньої гуми на зимову стає критично важливою для безпеки дорожнього руху. Це може запобігти аваріям. Не забувайте слідкувати за температурою та погодними умовами та "перевзувати" ваш автомобіль згідно рекомендацій – це може врятувати вам життя.

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