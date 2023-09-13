Зимняя или летняя: какая резина лучше, и когда нужно 'переобувать' авто

Знали ли вы в чем разница между зимней и летней резиной для автомобиля? В частности, важно своевременно менять летнюю и зимнюю резину и наоборот.

Об этом сообщили в Pixel. Отметили, что зимняя и летняя резина имеют ряд отличий в своих конструкциях и материалах, что делает их оптимизированными для разных погодных условий.

Основные отличия – материал, протектор и наличие ламелей. Зимняя резина изготовлена из более мягкой смеси, остающейся эластичной при низких температурах, имеет более глубокий протектор для лучшего сцепления на снегу и льду и содержит ламели для улучшенного сцепления на гладкой дороге. С другой стороны, летняя резина имеет более твердый состав и меньший рисунок протектора, оптимизированный для высоких температур и дождливой погоды.

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Однако почему так важно вовремя менять резину на автомобиле?

Безопасность на дороге – это всегда приоритет. Зимняя резина разработана так, чтобы обеспечить наилучшее сцепление при низких температурах, на снегу и льду. Летняя резина при низких температурах становится жесткой и уменьшает сцепление с дорогой, что может привести к опасным ситуациям на дороге.

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Помимо безопасности, эффективность торможения также является важным аспектом. Зимние шины делают более короткий путь торможения на заснеженных и обледеневших дорогах по сравнению с летними.

Ламели, присутствующие на зимних шинах, помогают улучшить сцепление на скользких поверхностях, что делает их идеальными для зимних условий.

Мягкость материала также играет немаловажную роль. Зимняя резина изготовлена из более мягких материалов, которые не становятся жесткими при низких температурах, в отличие от летней резины.

Профилактика аквапланинга – еще один довод в пользу зимних шин. Протектор зимних шин более эффективно отводит воду и тающий снег, уменьшая риск аквапланинга.

Также следует учитывать, что в некоторых странах использование зимних шин в холодный период законодательно обязательно, и водители могут получить штрафы за отсутствие таких шин.

Учитывая все эти факторы, своевременная замена летней резины на зимнюю становится критически важной для безопасности дорожного движения. Это может предотвратить аварии. Не забывайте следить за температурой и погодными условиями и "переобувать" ваш автомобиль согласно рекомендациям – это может спасти вам жизнь.

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