Зимова обрізка саду: як правильно доглядати за плодовими деревами

Взимку садівники можуть почати кронування, або обрізку плодових дерев. Зимова обрізка саду, як виявляється, має багато переваг.

Фахівці зазначають, що в холодний період "життєві процеси" у деревах уповільнюються, бо рослини знаходяться у періоді найбільшого спокою.

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Зауважується, що взимку корисніше проводити обрізку, оскільки менша ймовірність потрапляння до "ран" збудників небезпечних хвороб або шкідників. Єдине, що треба врахувати – аби обрізування не проводилося, якщо температура повітря нижче 5-7 градусів. За таких умов є небезпека травмувати гілки дерев, які стають ламкими на морозі. Також не рекомендується робити обрізання під час сильних снігопадів.

Експерти з садівництва кажуть, що взимку можна обрізати в будь-якому місяці яблуні та груші, барбарис, смородину, аґрус, малину. Не варто чіпати сливи, вишні та аличу.

Для молодих дерев і чагарників краще вибрати кінець зими. Головне, аби встигнути зробити це до початку руху соку.

Під час зимової обрізки дерев видаляють сухі, хворі, ушкоджені гілки разом із дзиґами та порослю, що росте біля основи дерева. Також зрізають пагони, спрямовані всередину крони. Потрібно видалити й гілки, що перехрещуються і труться., а старі гілки вкоротити на третину.

Після обрізання потрібно обробити "рани" фарбою білого кольору, або спеціальною пастою, яка не загусне за низьких температур.

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