Зимова гума в теплу пору року: коли міняти і чи можуть водії в Україні отримати штраф

Якщо на вашому автомобілі не встановлені всесезонні шини, слід уважно слідкувати за температурою та погодою. Це дозволить вчасно здійснити їхню заміну на літні.

У правилах дорожнього руху, пункт 31.4.5, вказано, що мінімальна допустима глибина протектора шин повинна становити не менше: 1,6 мм для легкових автомобілів; 2,0 мм для вантажівок; 2,0 мм для автобусів. Про це пише сайт "Експерт".

Водночас, згідно з додатком 7 до ПДР, рекомендується використовувати зимові шини в період з 1 листопада до 31 березня. Отже, починаючи з 1 квітня, їх можна офіційно замінювати на літні.

Чи можна їздити на зимовій гумі у теплу пору року

Експлуатація зимових шин у теплу пору року не тільки створює загрозу безпеці на дорозі, а й є економічно невигідною. Ось основні причини, чому не варто використовувати зимову гуму влітку:

подовження гальмівного шляху;

погіршення керованості та курсової стійкості автомобіля;

швидке зношування протектора;

підвищене споживання пального або заряду батареї.

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За якої температури слід здійснювати заміну шин на авто

Зимові шини призначені для експлуатації при температурі не вище +7 °C. Тому, якщо середньодобова температура протягом тижня стабільно тримається на рівні +5 °C, настав час переходити на літню гуму.

Чи загрожує штраф за використання зимових шин в теплу пору року

В Україні наразі відсутній штраф за використання зимових шин у літній період, але водії можуть отримати покарання за гуму, що не відповідає технічним нормам. За таке порушення передбачено штраф у розмірі 20–40 неоподатковуваних мінімумів, а при повторному випадку можливе навіть позбавлення водійських прав на строк від 3 до 6 місяців.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про штрафи для водіїв за використання Дії.

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