Зола та пахучі трави: як боротись із малиново-суничним довгоносиком

Довгоносик є найстрашнішим ворогом малини та полуниці. Це маленька, до 3 мм, комаха з довгим носом та видовженим тілом. Довгоносик може знищити майже весь врожай. Як з ним боротись розбирався UaPortal.

Самка довгоносика відкладає яйця у квітках ягід. Личинки повністю вигризають квітку зсередини. Шкідник з’являєтся навесні.

Можна боротись із довгоносиком збираючи шкідника вранці – тоді вони перебувають у стані заціпеніння. Візьміть білий папір, розстеліть його під кущем та потрусіть – довгоносик сам впаде на папір.

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Ефективний у боротьбі зі шкідником гірчичний розчин. Щоб його приготувати візьміть 100 г гірчичного порошку та розчиніть його у 3 л води, розмішайте. Обробляйте розчином кущі, на яких перебуває довгоносик.

Також, можна зробити відвар з пахучих трав: пижми, полину з додаванням гіркого перцю чи часнику. Цим розчином покропіть рослини.

Крім того, навесні насипте навколо кущів деревної золи, довгоносики її не люблять.

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