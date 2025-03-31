Золото обганяє долар: експерти розповіли, чи настав час замінити валютні заощадження злитками

В Україні вартість золота зростає майже втричі швидше, ніж долара, проте це не означає, що дорогоцінні метали є найкращим варіантом для заощаджень. Фінансові аналітики та банкіри рекомендують розподіляти ризики, оскільки вибір інструментів для збереження коштів залежить від того, як швидко ви плануєте їх використати.

Докладніше про способи заощадження та їхню ефективність розповідає OBOZ.UA. На початку 2022 року, ще до повномасштабної війни, курс долара в Україні становив 27,27 грн, євро – 30,92 грн, а один грам золота коштував 1563,3 грн. За три роки відбулася суттєва девальвація гривні, що призвело до зростання вартості іноземних валют, а також різкого подорожчання банківського золота.

З січня 2022 року долар в Україні подорожчав на 52,69% (до 41,64 грн), євро – на 45,53% (до 45 грн), а золото зросло в ціні на 156,6%, досягнувши 4011,59 грн за грам (за даними НБУ). Однак ці цифри не означають, що золото є найкращим способом накопичення коштів. Основне правило фінансової безпеки – диверсифікація активів, що дозволяє зменшити ризики. Дорогоцінні метали можуть бути частиною інвестиційного портфеля, але не є ідеальним варіантом для збереження капіталу.

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"Наразі я не бачу вигідного механізму для фізичних осіб інвестувати в золото. Якщо подивитися на банківські курси дорогоцінних металів, то різниця між купівлею та продажем сягає 25-30%. Тобто, якщо купити за 100, то продати можна лише за 70-75. Наскільки має зрости ціна, щоб хоча б повернути вкладені кошти?" – пояснює керівник аналітичного відділу Concorde Capital Олександр Паращій.

Наприклад, 25 березня ПриватБанк продавав один грам золота за 5360 грн, тоді як викупна ціна становила лише 3960 грн. Така значна різниця у курсах робить інвестування в банківське золото вкрай невигідним. Крім того, Паращій наголошує, що стрімке зростання вартості золота не може тривати вічно – рано чи пізно цей тренд може змінитися.

"Зважаючи на високий рівень нестабільності на світових валютних ринках, що доповнюється економічними викликами в Україні, найкращою стратегією заощаджень є створення диверсифікованого портфеля. Він повинен включати як вільноконвертовані валюти, так і захисні активи, серед яких варто розглянути валютні ОВДП", – зазначають аналітики "КИТ Group", одного з провідних операторів валютного ринку України, в коментарі для OBOZ.UA.

Щодо банківських металів, зокрема золота, фахівці рекомендують їх придбання для довгострокового накопичення. Це може бути доцільним варіантом, якщо ви плануєте великі витрати через п’ять і більше років, наприклад, купівлю нерухомості або створення пенсійних заощаджень. У "КИТ Group" також пропонують оптимальну пропорцію активів для довготривалих інвестицій (від п’яти років).

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