Глядачі плакали від сміху: двоє горил у зоопарку налякалися дощу (відео)

Людиноподібні мавпи в Лондонському зоопарку під час дощу почали панікувати та швидко тікати у вольєр. Вони насмішили відвідувачів зоопарку, що спостерігали за поведінкою горил.

Відео, як горили почали тікати від дощу, виклали відвідувачі Лондонського зоопарку у соцмережі ТікТок.

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На кадрах можна побачити, як одна з мавп використовує щось, щоб прикрити голову від дощу, та швидко біжить в укриття. Інша перелякана горила швидко бігла з одного кінця вольєра в інший.

Відвідувачі зоопарку кажуть, що поведінка горил нагадала їм людей, що кидаються всередину приміщення, щоб уберегтися від зливи.

У коментарях під відео зазначається, що відвідувачів зоопарку розчулила поведінка горил, але вони також зазначають, що "плакали від сміху", коли побачили, як мавпи тікали від крапель дощу.

Нагадаємо, горила Саллі, яка проживає в зоопарку Колумба в Огайо, збентежила доглядачів зоопарку, коли вона народила дівчинку. Саллі вважалася самцем до цього моменту, оскільки горили молодше 8 років мають приблизно однаковий розмір і не мають помітних статевих органів.

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