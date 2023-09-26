Зрители плакали от смеха: двое горилл в зоопарке испугались дождя (видео)

Человекоподобные обезьяны в Лондонском зоопарке во время дождя начали паниковать и быстро бежать в вольер. Они насмешили посетителей зоопарка, наблюдавших за поведением горилл.

Видео, как гориллы начали убегать от дождя, выложили посетители Лондонского зоопарка в соцсети ТикТок.

Читайте также: Блестящий и яркий: ранее неизвестный вид тарантула обнаружили в лесах Таиланда (фото и видео)

На кадрах можно увидеть, как одна из обезьян использует что-то, чтобы прикрыть голову от дождя и быстро бежит в укрытие. Другая испуганная горилла быстро бежала из одного конца вольера в другой.

Посетители зоопарка говорят, что поведение горилл напомнило им людей, бросающихся внутрь помещения, чтобы уберечься от ливня.

В комментариях под видео отмечается, что посетителей зоопарка умиляло поведение горилл, но они также отмечают, что "плакали от смеха", когда увидели, как обезьяны убегали от капель дождя.

Напомним, горилла Салли, проживающая в зоопарке Колумба в Огайо, смутила смотрителей зоопарка, когда она родила девочку. Салли считалась самцом до этого момента, поскольку гориллы младше 8 лет имеют примерно одинаковый размер и не имеют заметных половых органов.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!