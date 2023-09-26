Блестящий и яркий: ранее неизвестный вид тарантула обнаружили в лесах Таиланда (фото и видео)

В Таиланде обнаружили новый вид тарантулов. Паук Chilobrachys natanicharum имеет блестящее тело, переливающееся голубым и фиолетовым цветом.

Как сообщает ZooKeys, этот паук имеет уникальную окраску, поскольку в природе редко увидишь синие, голубые и фиолетовые цвета на поверхности тела животных.

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Отмечается, что этого "зверя" нашел блогер ДжоЧо Сиппават в мангровом лесу. Он поделился находкой с исследовательницей пауков Нарин Чомпхуфуанг.

Когда они отправились вместе исследовать новый вид пауков, то изучили среду обитания и естественное поведение тарантула.

"Эти тарантулы живут в дуплах деревьев, и сложность поймать электрически-голубого тарантула заключается в необходимости подняться на дерево и выманить его из дупла среди влажных и скользких условий", — пояснила Чомпхуфуанг.

Она говорит, что во время экспедиции удалось обнаружить две особи Chilobrachys natanicharum.

Как объяснила Чомпхуфуанг, секрет яркой голубой окраски этого тарантула заключается не в наличии голубых пигментов, а в уникальной структуре их волосков, содержащих наноструктуры, манипулирующие светом, чтобы создать этот поразительный голубой вид.

Напомним, на видео впервые попал паук Steatoda nobilis, который атаковал землеройку и съел ее. При этом размеры паука значительно меньше жертвы, которую он атаковал.

Ранее учёные показали, как паразит вырывался из тела паука.

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