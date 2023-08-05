Зубна паста та абразивне мило: дієві способи позбавитись від подряпин на склі

Скло часто стає місцем, де з'являються подряпини. В домашніх умовах можна скористатися різними народними методами, щоб їх прибрати.

Про них розповідає сайт This old house.

Два ефективних лайфхаки, які допоможуть зробити скло ідеальним, це використання зубної пасти для відбілювання або абразивного мила. Обидва з цих продуктів містять маленькі абразивні частинки, які допомагають відполірувати поверхню скла. Щоб позбутися подряпин, нанесіть трохи мила або пасти на суху та чисту поверхню скла, а потім зробіть кругові рухи, не натискаючи занадто сильно. Після цього акуратно протріть скло серветкою.

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Інший спосіб - скористатися мочалкою для миття посуду або губкою з металу, де на етикетці зазначено №0000. Застосовуйте цей метод так само, як і зі зубною пастою або абразивним милом, але на цей раз не потрібно витирати скло серветкою.

Варто зазначити, що серйозні подряпини можуть прибрати лише професіонали. Запропоновані методи допоможуть лише з невеликими дефектами на склі.

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