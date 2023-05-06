Лунала повітряна тривога: окупанти перекрили Кримський міст після чергової 'бавовни' і загрози атаки (відео)

Зранку 6 травня в окупованому росіянами Криму місцеві мешканці повідомили про звуки вибухів та публікували відео, що це підтверджували. "Було два сильних хлопки, після цього дим. Червоногвардійський район", – йшлося у повідомленні.

Повідомлялося також, що вибухи чули поблизу Джанкоя: "Під Джанкоєм якийсь бабах".

Окупаційна "влада" Криму заявила, що спрацювала система ППО. Зокрема, про це написав так званий "радник голови Криму" Олег Крючков у Telegram-каналі.

"На півночі Криму спрацювала система ППО. Жертв та руйнувань немає", – написав він.

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Згодом мешканці Криму у соцмережах почали публікувати фото та відео Кримського мосту, який виявився перекритим. Перекрили й поромну переправу.

"Кримський міст закритий. Кажуть, загроза атаки. Усіх розвертають назад. Кажуть, переправа теж не працює", – писали вони.

Крючков на це відповів, що таке розпорядження дав "міністр транспорту Криму Микола Лукашенко".

"Рух Кримським мостом припинено з технічних причин і відновиться найближчим часом. Просимо вибачення за тимчасові незручності. Поромна переправа працює у звичайному режимі", – додав він.

О 10 годині Крючков заявив, що Кримський міст повернули в "робочий стан".

Місцеві мешканці тим часом пишуть у соцмережах, що "вантажні "Газелі", фури та "бусики" через міст не пропускають. Поромна переправа працює у штатному режимі (тільки для вантажних автомобілів)".

Нагадаємо, що раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк закликав мешканців тимчасово окупованого Криму розпочати підготовку до деокупації. Зокрема, він радить облаштувати укриття та запастися достатньою кількістю води.

А в українській розвідці порадили кримським колаборантам та представникам так званої влади півострова швидше покинути Крим, бо деокупація півострова неминуча.

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