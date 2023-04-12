5 найкращих комедійних фільмів 2010-15 років: проведіть вечір із гумором

UAportal підготував повний список найкращих комедійних фільмів, випущених у період 2010-2015 років. Ці п'ять фільмів гарантовано змусять сміятися вголос.

Копи у глибокому запасі

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 107 хв; Рік: 2010

Продюсер: Адам МакКей

Фільм "Копи в глибокому запасі" режисера Адама МакКея – це комедія про приятелів-поліцейських, у якій два детективи поліції Нью-Йорка потрапляють у палітурку, розслідуючи справу про фінансові злочини.

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Детектив Террі Хойц застряг на роботі з Алленом Гемблом, прикутим до столу детективом, який хоче опинитися на вулиці. Коли ці двоє наштовхуються на велику справу про фінансові злочини, вони повинні працювати разом, щоб розкрити його та довести свою правоту своїм колегам.

Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 107 хв; Рік: 2013

Продюсер: Сет Роген

Комедія "Кінець світу 2013: Апокаліпсис по-голлівудськи" режисерів Сета Рогена та Евана Голдберга розповідає про групу знаменитостей під час апокаліпсису. У фільмі знялися Джеймс Франко, Джона Хілл, Сет Роген, Джей Барушель, Денні МакБрайд та Крейг Робінсон, які зіграли вигадані версії самих себе.

Джей Барушель приїжджає до свого старого друга Сета Рогена в Лос-Анджелес, де вони відвідують вечірку в будинку Джеймса Франка. Проте вечірка переривається апокаліптичною подією, і група має вижити разом, вирішуючи свої особисті проблеми.

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1+1

Рейтинг IMDB: 8.5/10

Жанр: Комедія, Драма

Країна: Франція; Тривалість: 112 хв; Рік: 2011

Продюсер: Ніколя Дюваль-Адасовський, Лоран Зейтун, Ян Зену

Режисер Олів'є Накаш та Ерік Толедано знімають фільм "1+1". Це французька комедія-драма, яка розповідає історію багатого інваліда, який наймає молоду людину з проєкту, щоб той доглядав його.

Філіп, багатий інвалід, наймає Дрісса, молоду людину із соціальної громади, щоб той доглядав хворого. Незважаючи на свої відмінності, ці дві людини утворюють міцний зв'язок і допомагають одна одній знайти сенс та мету в житті.

Шпигун

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедія, Бойовик

Країна: США; Тривалість: 119 хв; Рік: 2015

Продюсер: Пітер Чернін, Дженно Топпінг, Пол Фейг

Фільм "Шпигун" режисера Пола Фейга – це комедійний-бойовик, який розповідає про долю аналітика ЦРУ, яка добровільно вирушає у таємний світ смертельно небезпечного торговця зброєю.

Сьюзан Купер – аналітик ЦРУ, який працює за письмовим столом, добровільно зголосилася працювати під прикриттям, щоб увійти у світ смертельно небезпечного торговця зброєю. Незважаючи на відсутність досвіду роботи, Сьюзан повинна використовувати всю свою кмітливість та розум, щоб успішно виконати завдання.

Копи в спідницях

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедія

Країна: США; Тривалість: 117 хв; Рік: 2013

Продюсер: Пітер Чернін

Комедія "Копи в спідницях" режисера Пола Фейга розповідає про двох несумісних між собою співробітників правоохоронних органів – сувору агентку ФБР і бостонського копа, що нецензурно виражається, які повинні працювати разом, щоб знищити наркобарона.

Сару Ешберн, сувору агентку ФБР, відправляють до Бостона, щоб знищити наркобарона. Проте для виконання завдання вона має працювати разом із Шеннон Маллінз, нецензурним та нетрадиційним бостонським поліцейським.

Нагадаємо, раніше UAportal підготував добірку п'яти пригодницьких фільмів, випущених у період з 2003 по 2008 рік, які підкорили глядачів у всьому світі.

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