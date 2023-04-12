5 лучших комедийных фильмов 2010-15 годов: проведите вечер с юмором

UAportal подготовил полный список лучших комедийных фильмов, выпущенных в период 2010-2015 годов. Эти пять фильмов гарантированно заставят смеяться вслух.

Копы в глубоком запасе

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 107 мин; Год: 2010

Продюсер: Адам МакКей

Фильм "Копы в глубоком запасе" режиссера Адама МакКея – это комедия о приятелях-полицейских, в которой два детектива полиции Нью-Йорка попадают в переплет, расследуя дело о финансовых преступлениях.

Видео дня

Детектив Терри Хойц застрял на работе с Алленом Гэмблом, прикованным к столу детективом, который жаждет оказаться на улице. Когда эти двое натыкаются на огромное дело о финансовых преступлениях, они должны работать вместе, чтобы раскрыть его и доказать свою правоту своим коллегам.

Конец света 2013: Апокалипсис по голливудски

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 107 мин; Год: 2013

Продюсер: Сет Роген

Комедия "Конец света 2013: Апокалипсис по голливудски" режиссеров Сета Рогена и Эвана Голдберга рассказывает о группе знаменитостей во время апокалипсиса. В фильме снялись Джеймс Франко, Джона Хилл, Сет Роген, Джей Барушель, Дэнни МакБрайд и Крейг Робинсон, сыгравшие вымышленные версии самих себя.

Джей Барушель приезжает к своему старому другу Сету Рогену в Лос-Анджелес, где они посещают вечеринку в доме Джеймса Франко. Однако вечеринка прерывается апокалиптическим событием, и группа должна выжить вместе, решая свои личные проблемы.

Читайте также: Фильмы-биографии 2010-15 годов, которые повлияли на жанр

1+1

Рейтинг IMDB: 8.5/10

Жанр: Комедия, Драма

Страна: Франция; Продолжительность: 112 мин; Год: 2011

Продюсер: Николя Дюваль-Адассовский, Лоран Зейтун, Ян Зену

Режиссер Оливье Накаш и Эрик Толедано снимают фильм "1+1". Это французская комедия-драма, рассказывающая историю богатого инвалида, который нанимает молодого человека из проекта, чтобы тот ухаживал за ним.

Филипп, богатый инвалид, нанимает Дрисса, молодого человека из социальной общины, чтобы тот ухаживал за больным. Несмотря на свои различия, эти два человека образуют крепкую связь и помогают друг другу найти смысл и цель в жизни.

Шпион

Рейтинг IMDB: 7.0/10

Жанр: Комедия, Боевик

Страна: США; Продолжительность: 119 мин; Год: 2015

Продюсер: Питер Чернин, Дженно Топпинг, Пол Фейг

Фильм "Шпион" режиссера Пола Фейга – это комедийный-боевик, повествующий о судьбе аналитика ЦРУ, которая добровольно отправляется в тайный мир смертельно опасного торговца оружием.

Сьюзан Купер – аналитик ЦРУ, работающий за письменным столом, добровольно вызвалась работать под прикрытием, чтобы внедриться в мир смертельно опасного торговца оружием. Несмотря на отсутствие опыта работы, Сьюзан должна использовать всю свою смекалку и ум, чтобы успешно выполнить задание.

Копы в юбках

Рейтинг IMDB: 6.6/10

Жанр: Комедия

Страна: США; Продолжительность: 117 мин; Год: 2013

Продюсер: Питер Чернин

Комедия "Копы в юбках" режиссера Пола Фейга рассказывает о двух несовместимых между собой сотрудниках правоохранительных органов – суровом агенте ФБР и нецензурно выражающемся бостонском копе, которые должны работать вместе, чтобы уничтожить наркобарона.

Сару Эшберн, сурового агента ФБР, отправляют в Бостон, чтобы уничтожить наркобарона. Однако для выполнения задания она должна работать вместе с Шеннон Маллинз, нецензурным и нетрадиционным бостонским полицейским.

Напомним, ранее UAportal подготовил подборку пяти приключенческих фильмов, выпущенных в период с 2003 по 2008 год, которые покорили зрителей по всему миру.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш телеграмм канал !