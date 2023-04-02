Квітень принесе зміни у відносини трьох знаків зодіаку

UAportal підготував гороскоп для трьох знаків зодіаку, яким слід очікувати змін у відносинах у квітні. Свій вплив зроблять Сатурн, Плутон та Місячний вузол.

Діва

З приходом Сатурна з'являється підвищене почуття відповідальності, яке може допомогти врівноважити почуття невпевненості чи нестабільності у відносинах. Це ідеальний час для Дів, щоб зосередитись на своїх власних потребах.

Також слід подумати, що Діва може зробити, щоб партнер почував себе захищеним та коханим. Якщо зробити кроки до досягнення гармонії між бажаннями та потребами обох партнерів, то у відносинах, які перебувають під впливом Сатурна цього місяця, є потенціал для великого зростання.

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Лев

Присутність Плутона у Леві у квітні дає можливість людям, що народилися під цим знаком, звільнити минулі рани, пов'язані з стосунками у минулому. Спочатку це може бути непросто, але зрештою звільнення дозволить набути більшої свободи у відносинах з новою людиною.

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Це також створить простір для глибшого порозуміння між партнерами. Тим, кого обдарував вплив Плутона, слід скористатися можливостями, відкриваються у період, що вони можуть відкрито поділитися друг з одним без страху і засудження з боку.

Скорпіон

Ті, хто народився під знаком Скорпіона, почуватимуться особливо пристрасними протягом квітня, оскільки Місячний вузол присутній у цей період. Однак вони повинні пам'ятати, що однієї пристрасті недостатньо, якщо вони хочуть справжнього зв'язку з іншою людиною. Необхідно також встановити довіру, як із цих взаємодій може вийти щось значуще.

Для досягнення такої довіри потрібні терпіння та відданість, а також готовність обох сторін. Коли її досягнуто, винагорода буде величезною. У такі часи Скорпіони повинні прагнути створення міцного фундаменту, заснованого на взаємній повазі, чесності та відкритості.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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