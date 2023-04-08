Астрологи розповіли про гроші та фінанси знаків зодіаку 10-16 квітня

UAportal підготував фінансовий гороскоп для трьох знаків зодіаку. Їм вдасться отримати максимальну користь зі своїх грошей цього тижня 10-16 квітня.

Рак

Положення Сонця в Раку цього тижня асоціюється з фінансовою безпекою та достатком. Воно подарує сильне почуття емоційного комфорту, що дозволить почуватися досить впевнено, щоб приймати розумні рішення, що стосуються фінансів. Цей вплив спонукає зосередитись на створенні стабільних основ для себе та оточуючих людей, щоб усі могли скористатися перевагами більш надійного майбутнього.

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Леві

Цього тижня Місяць перебуває у Леві, що призведе до підвищення рівня енергії та мотивації, коли йдеться про фінанси. Ви почуватиметеся впевнено і готові піти на ризик, якщо це необхідно. Приймаючи рішення, пов'язані з грошима, намагайтеся не дозволяти емоціям брати гору, а зосередьтеся на довгострокових завданнях та цілях, а також на короткостроковій вигоді.

Терези

Цього тижня, коли Венера знаходиться у Терезах, вона робить акцент на справедливості та балансі, коли йдеться про грошові справи. Вона закликає прагнути рівності у відносинах, чесно розповідаючи про свої фінанси. Це також сприятливий час для переговорів щодо контрактів або угод, пов'язаних із грошима.

Нагадаємо, раніше астрологи розповіли, як чоловіки з першої половини знаків зодіаку, від Овна до Діви, і другий, від Терезів до Риб, показують своє кохання.

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