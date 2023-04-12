Велика середа 2023: що обов'язково треба зробити перед Пасхою і які є заборони

У середу перед Великоднем віруючі зазвичай сповідуються в церкві, а вдома закінчують приготування до випікання здобних пасок. Цей день, відомий як Велика середа, є одним з найважливіших днів передвеликоднього Страсного тижня. У цей день у храмах відзначають події, пов'язані з Марією Магдалиною та зрадою Іуди.

Важливою частиною Великої середи є сповідь та каяття. Вважається, що найбільшим гріхом є зрада, тому на вечірній службі відбувається таїнство сповіді, під час якого можна попросити про прощення всіх гріхів.

Також у цей день прийнято прибирати будинок, виносити сміття та мити підлогу. Також, у Велику середу необхідно купити всі продукти для випікання пасок та яйця. Великий піст накладає певні обмеження на їжу: дозволено їсти сухофрукти, мед, горіхи, сирі овочі, хліб і сіль.

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У Велику середу не допускається голосно та шумно веселитися, лаятися, сваритися, бути агресивним, гадати та грати в азартні ігри. Також під забороною вінчання та хрещення дітей. Якщо хтось у Велику середу просить про допомогу – відмовляти не можна.

Є також прикмети, пов'язані з цим днем, наприклад, якщо холодна ніч і спекотний день, то скоро буде спека, якщо зоря червоного кольору, то погода буде дощова та вітряна, а якщо в небі граються граки, то після Великодня прийде тепло.

Нагадуємо, UaPortal писав про шість обов’язкових страв, які мають бути на великодньому столі.

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