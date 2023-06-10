Більше активності та здоровий сон: корисні звички для покращення здоров'я

UAportal підготував добірку практичних порад, які допоможуть вести здоровий спосіб життя серед повсякденної метушні.

Віддайте перевагу регулярним фізичним вправам

Фізична активність необхідна для підтримки здоров'я тіла і психіки. Зробіть своїм пріоритетом регулярні фізичні вправи, які відповідають вашому рівню фізичної підготовки та перевагам. Будь то бадьора ходьба, біг підтюпцем, їзда велосипедом або йога, знайдіть заняття, яке вам подобається і яке ви можете виконувати на постійній основі.

Читайте також: 5 корисних програм для покращення сну

Відео дня

Намагайтеся приділяти щонайменше 30 хвилин фізичним вправам помірної інтенсивності у більшості днів тижня. Регулярна фізична активність не лише допоможе підтримувати здорову вагу, а й покращить здоров'я серцево-судинної системи, підніме настрій та підвищить загальний рівень енергії.

Замість того, щоб покладатися тільки на транспорт, пройдіться пішки або прокотіться велосипедом на короткі відстані. По можливості піднімайтеся сходами замість ліфта. Знайдіть творчі способи включити фізичну активність у свій порядок дня, наприклад, робіть активні перерви під час роботи або займайтеся активними хобі, наприклад, танцями або садівництвом.

Дотримуйтесь збалансованої дієти

Повноцінне харчування є основою підтримки оптимального здоров'я. Зосередьтеся на включенні у свої страви різноманітних цілісних продуктів, у тому числі фруктів, овочів, цільного зерна, нежирних білків та корисних жирів. Уникайте надмірного споживання оброблених продуктів, напоїв із цукром та хворих закусок. По можливості волійте домашню їжу, тому що вона дозволяє краще контролювати інгредієнти та розміри порцій. Випивайте достатньо води протягом дня.

Читайте також: Експерти розповіли, як заснути за 2 хвилини, якщо ви прокинулися вночі

Замість перекушувати фастфудом у напружені дні, плануйте і готуйте їжу заздалегідь. Експериментуйте з новими рецептами, які містять багаті поживними речовинами інгредієнти. Включіть фрукти та овочі у свої закуски, а напої з високим вмістом цукру замініть на трав'яні чаї чи воду.

Віддавайте перевагу якісному сну

Сон відіграє життєво важливу роль у підтримці здоров'я та доброго самопочуття. Прагніть до 7-9 годин якісного сну щоночі. Встановіть регулярний режим сну, лягаючи спати і прокидаючись одночасно. Створіть комфортні умови для сну – прохолодні, темні та тихі. Уникайте використання електронних пристроїв перед сном, оскільки синє світло, що випромінюється екранами, може порушити якість сну. Пріоритет якісного сну може покращити когнітивні функції, зміцнити імунітет, регулювати настрій та підвищити загальну продуктивність.

Встановіть будильник на час сну, щоб нагадувати про необхідність почати укладатися перед сном. Створіть заспокійливий режим, що включає методи релаксації, такі як читання книги, прийняття теплої ванни або медитація. Зробіть свою спальню зоною, вільною від технологій, щоб мінімізувати відволікаючі фактори.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Пропонуємо вам також дізнатися поради експертів зі сну, які розповіли, що змушує людину прокидатися вночі.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !