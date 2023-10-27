Більше ніяких сліз: як правильно почистити та нарізати цибулю

Більше ніяких сліз на кухні! UAportal відкриє секрети чищення та нарізання цибулі за допомогою порад експертів та перевірених технік.

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Охолодіть цибулю

Щоб почистити і нарізати цибулю без сліз, можна застосувати кілька методів. Один з них – охолодити цибулю в холодильнику протягом 30 хвилин. Холодна температура допомагає зменшити виділення сполуки, яка викликає сльозотечу.

Надягніть окуляри

Інший підхід – носити окуляри, щоб захистити очі від подразників. Крім того, можна промити цибулю під проточною водою, це може допомогти змити подразнюючі речовини, мінімізуючи їхній вплив на очі.

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Використовуйте гострий ніж

Коли справа доходить до нарізання цибулі, дуже важливо використовувати гострий ніж. Використання тупого ножа може спричинити більше вивільнення подразнюючих речовин. Щоб ефективно нарізати цибулю, почніть з того, що розріжте її навпіл. Потім зробіть горизонтальні розрізи паралельно обробній дошці, намагаючись не перерізати корінь.

Запаліть свічку або скористайтеся шматочком хліба

Запалення свічки може допомогти поглинути подразники, присутні в повітрі, і зменшити їхній вплив на очі. Ще одна корисна порада – покласти шматочок хліба до рота під час нарізання цибулі, це може допомогти протидіяти подразникам.

Нагадаємо, український кулінарний експерт і ресторатор Євген Клопотенко розповів, як легко очистити та нарізати цибулю без неприємних сліз.

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