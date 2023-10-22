Годинник Honor Watch 4 Pro: його характеристики

З наближенням запуску довгоочікуваного Honor Watch 4 Pro, ентузіасти і любителі технологій гудуть від хвилювання. Компанія China Telecom оприлюднила скарбницю детальних специфікацій та офіційних рендерів, які дають нам змогу поглянути на те, що може запропонувати цей розумний аксесуар.

Основні характеристики:

- Модель: TUM-L19

- Дисплей: приголомшливий 1,5-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю 464 x 464 пікселів.

- Обчислювальна потужність: під капотом знаходиться малопотужний чіп STM32U5A9 від STMicroelectronics, що забезпечує ефективну продуктивність.

- Зберігання даних: завдяки вбудованій пам'яті об'ємом 4 ГБ вам не доведеться турбуватися про нестачу місця для улюблених програм і даних.

Читайте також: Як не можна заряджати мобільний телефон, щоб він прослужив якомога довше

- Зв'язок: годинник Honor Watch 4 Pro – це все про те, щоб залишатися на зв'язку. Він підтримує LTE і використовує eSIM для безперебійного зв'язку. Підтримка Wi-Fi, Bluetooth та NFC.

- Дизайн: виготовлений з точністю, він має розміри 46,4 x 46,4 x 11,4 мм і важить всього 50 грамів, що робить його зручним для носіння протягом усього дня.

- Батарея: пристрій працює від акумулятора ємністю 480 мАг, що гарантує, що він не відставатиме від вашого активного способу життя.

- Програмне забезпечення: працює під управлінням операційної системи MagicOS 7.2, що забезпечує плавний та інтуїтивно зрозумілий користувацький інтерфейс.

- Варіанти кольорів: має низку стильних кольорів, включаючи чорний, коричневий і темно-зелений, що дозволить вам підібрати годинник відповідно до вашого особистого стилю.

- Ціна: стартова ціна на Honor Watch 4 Pro становить 2999 китайських юанів, що дорівнює приблизно 410 доларам США.

Раніше ми писали про те, що акумулятор телефону може швидко розряджатися через одну поширену помилку, яку допускають користувачі. Це призводить до зношування компонентів вашого гаджета.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!