Часы Honor Watch 4 Pro: их характеристики

С приближением запуска долгожданного Honor Watch 4 Pro, энтузиасты и любители технологий гудят от волнения. Компания China Telecom обнародовала сокровищницу подробных спецификаций и официальных рендеров, которые позволяют нам взглянуть на то, что может предложить этот умный аксессуар.

Основные характеристики:

- Модель: TUM-L19

- Дисплей: потрясающий 1,5-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 464 x 464 пикселей.

- Вычислительная мощность: под капотом находится маломощный чип STM32U5A9 от STMicroelectronics, обеспечивающий эффективную производительность.

- Хранение данных: благодаря встроенной памяти объемом 4 ГБ вам не придется беспокоиться о нехватке места для любимых программ и данных.

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- Связь: часы Honor Watch 4 Pro – это все о том, чтобы оставаться на связи. Они поддерживают LTE и использует eSIM для бесперебойной связи. Поддержка Wi-Fi, Bluetooth и NFC.

- Дизайн: изготовлены с точностью, они имеют размеры 46,4 x 46,4 x 11,4 мм и весят всего 50 граммов, что делает его удобным для ношения в течение всего дня.

- Батарея: устройство работает от аккумулятора емкостью 480 мАч, что гарантирует, что оно не будет отставать от вашего активного образа жизни.

- Программное обеспечение: работают под управлением операционной системы MagicOS 7.2, обеспечивающей плавный и интуитивно понятный пользовательский интерфейс.

- Варианты цветов: имеют ряд стильных цветов, включая черные, коричневые и темно-зеленые, что позволит вам подобрать часы в соответствии с вашим личным стилем.

- Цена: стартовая цена на Honor Watch 4 Pro составляет 2999 китайских юаней, что составляет примерно 410 долларов США.

Ранее мы писали о том, что аккумулятор телефона может быстро разряжаться из-за одной распространенной ошибки, которую допускают пользователи. Это приводит к износу компонентов вашего гаджета.

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