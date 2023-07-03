Що робити, якщо на ранок мучить похмілля: дієві поради

Ви колись прокидалися вранці з головним болем, нудотою в шлунку і почуттям жалю про вчорашнє свято? Впоратися з похміллям може бути непросто. UAportal підготував список ефективних порад, які допоможуть перемогти ранкове похмілля.

Вода

Алкоголь належить до сечогінних засобів, отже, він зневоднює організм. Заповнення втраченої рідини має вирішальне значення боротьби з похміллям. Почніть свій день з рясного пиття води або розчинів для регідратації.

Читайте також: Вчені винайшли засіб від похмілля

Відпочиньте

Коли у вас похмілля, вашому організму потрібен час на відновлення. Дозвольте собі відпочити та отримати такий необхідний сон.

Відео дня

Зробіть перерву у своєму звичайному житті та дайте своєму організму можливість зцілитися природним шляхом. Дрімота або гарний нічний сон можуть створити чудеса, допомагаючи вам почуватися краще.

Харчуйте свій організм збалансованою їжею

Хоча жирна їжа може бути популярним засобом від похмілля, важливо вибрати збалансовану та поживну їжу. Вибирайте продукти, багаті на вітаміни, мінерали та антиоксиданти, щоб поповнити запаси поживних речовин в організмі. Фрукти, овочі, цільне зерно та нежирні білки є відмінним вибором.

Читайте також: Чому потрібно регулярно чистити пензлі для макіяжу?

Полегшіть симптоми за допомогою імбиру або перцевої м'яти

Імбир та перцева м'ята відомі своїми заспокійливими властивостями та можуть полегшити симптоми похмілля. Випийте імбирний чай або пожуйте шматочок кристалізованого імбиру, щоб зняти нудоту та заспокоїти шлунок. М'ятний чай або м'ята, нанесена на віскі, також можуть полегшити головний біль.

Залишайтесь активними, але не поспішайте

Якщо вам не хочеться йти до спортзалу, легкі фізичні вправи можуть допомогти полегшити похмілля. Заняття з низькою інтенсивністю, такі як легка прогулянка або йога, можуть посилити кровообіг, випустити ендорфіни та покращити загальний настрій. Тільки не перевтомлюйтесь, тому що ваш організм вже перебуває у стані відновлення.

Увага! Цей контент має виключно інформаційний характер і не містить жодних медичних порад. З приводу прийому ліків, встановлення діагнозів та інших медичних порад зверніться до лікаря.

Раніше UAportal писав, які популярні народні методи лікування є неефективними або можуть погіршити здоров'я.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал !