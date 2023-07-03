Что делать, если на утро мучает похмелье: действенные советы

Вы когда-нибудь просыпались утром с головной болью, тошнотой в желудке и чувством сожаления о вчерашнем празднике? Справиться с похмельем может быть непросто. UAportal подготовил список эффективных советов, которые помогут победить утреннее похмелье.

Вода

Алкоголь относится к мочегонным средствам, а значит, он обезвоживает организм. Восполнение потерянной жидкости имеет решающее значение для борьбы с похмельем. Начните свой день с обильного питья воды или растворов для регидратации.

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Отдохните

Когда у вас похмелье, вашему организму нужно время на восстановление. Позвольте себе отдохнуть и получить столь необходимый сон.

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Сделайте перерыв в своей обычной жизни и дайте своему организму возможность исцелиться естественным путем. Дремота или хороший ночной сон могут сотворить чудеса, помогая вам чувствовать себя лучше.

Питайте свой организм сбалансированной пищей

Хотя жирная пища может быть популярным средством от похмелья, важно выбрать сбалансированную и питательную еду. Выбирайте продукты, богатые витаминами, минералами и антиоксидантами, чтобы пополнить запасы питательных веществ в организме. Фрукты, овощи, цельное зерно и нежирные белки являются отличным выбором.

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Облегчите симптомы с помощью имбиря или перечной мяты

Имбирь и перечная мята известны своими успокаивающими свойствами и могут облегчить симптомы похмелья. Выпейте имбирный чай или пожуйте кусочек кристаллизованного имбиря, чтобы снять тошноту и успокоить желудок. Мятный чай или мятное масло, нанесенное на виски, также могут облегчить головную боль.

Оставайтесь активными, но не спешите

Если вам не хочется идти в спортзал, легкие физические упражнения могут помочь облегчить похмелье. Занятия с низкой интенсивностью, такие как легкая прогулка или йога, могут усилить кровообращение, выпустить эндорфины и улучшить общее настроение. Только не переутомляйтесь, так как ваш организм уже находится в состоянии восстановления.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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