Що не можна ставити в мікрохвильову піч: список

UAportal підготував добірку речей, які не можна ставити в мікрохвильову піч. Завдяки дотриманню цих рекомендацій можна уникнути потенційних небезпек на кухні та запобігти катастрофі.

Меланіновий або пластиковий посуд

Не ставте в мікрохвильову піч меланіновий або пластиковий посуд, контейнери чи обгортки. Висока температура може призвести до розплавлення цих матеріалів та потрапляння шкідливих хімічних речовин у їжу, що становить загрозу для здоров'я. Для розігрівання або приготування їжі обирайте скляні, керамічні або паперові тарілки, можна використовувати в мікрохвильовій печі.

Алюмінієва фольга та металевий посуд

Ніколи не використовуйте алюмінієву фольгу або будь-які металеві предмети в мікрохвильовій печі. Метал може іскрити і спричинити пожежу через електромагнітну реакцію з мікрохвилями.

Це стосується металевого посуду, столового срібла або будь-якого посуду з металевими акцентами. Для забезпечення максимальної безпеки використовуйте скляний або керамічний посуд, що підходить для використання в мікрохвильовій печі.

Пінопластові контейнери та поліетиленові пакети

Не використовуйте контейнери з пінопласту або поліетиленові пакети в мікрохвильовій печі. Висока температура може спричинити плавлення цих матеріалів, що може призвести до потрапляння шкідливих хімічних речовин у вашу їжу. Перекладайте їжу в посуд, придатний для використання в мікрохвильовій печі, або використовуйте обгортки.

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Дорожні горнятка та пластикові пляшки для води

Не ставте в мікрохвильову піч дорожні термоси або пластикові пляшки з водою. Ці ємності можуть бути не розраховані для нагрівання, що може призвести до деформації, розплавлення та потрапляння токсинів у ваш напій. Налийте напій у горнятко, придатне для використання в мікрохвильовій печі, або підігрійте його в каструлі на плиті.

Яйця

Не готуйте в мікрохвильовій печі цілі яйця, незалежно від того, розбиті вони чи в шкаралупі. Пара, що утворюється всередині яйця, може призвести до його вибуху, створюючи значний ризик отримання опіків або пошкодження мікрохвильової печі. Якщо ви хочете приготувати яйця в мікрохвильовій печі, переконайтеся, що вони повністю зварені, або використовуйте інші методи приготування.

Нагадаємо, ми розповіли, чому не можна вимикати мікрохвильовку раніше запланованого часу.

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