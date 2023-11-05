Що споживає найбільше електроенергії: лайфхак для економії грошей

Якщо ви прагнете зменшити витрати на електроенергію, настав час розглянути стратегії економії. Ключовим моментом є розуміння того, які прилади є найбільш енергоємними у вашій оселі.

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Основні споживачі електроенергії у вашому домі

Серед широкого спектра електроприладів найбільшими споживачами електроенергії є пральні машини та холодильники. Хоча дехто вважає, що такі прилади, як мікрохвильові печі або електричні чайники, споживають значну кількість електроенергії через свою більшу потужність, це припущення невірне.

Однак ви можете легко розрахувати витрати електроенергії вашого холодильника та пральної машини, проаналізувавши їхню потужність і тривалість використання.

Як визначити добове споживання електроенергії холодильником

Споживання електроенергії залежить від таких факторів, як стан холодильника, рівень його енергоефективності та температура. Сучасні холодильники зазвичай споживають близько 1 кВт електроенергії. На етапі запуску енергоспоживання компресора може досягати 1,5 кВт, а під час звичайної роботи знижується до 300 Вт.

Точні дані про споживання зазвичай згадуються в інструкції до пристрою або на етикетці біля компресора. Тому звернути увагу на цю інформацію при покупці нового холодильника може виявитися корисним.

Порівняння споживання електроенергії:

Комп'ютер проти телевізора

Часто використовувані електроприлади, такі як комп'ютери (ноутбуки) і телевізори, також вносять свій внесок у споживання електроенергії. Комп'ютер, який працює приблизно 5 годин на день, може споживати від 20 до 81 кВт-год, тоді як телевізор за той самий час споживає від 6,5 до 30 кВт-год, залежно від моделі.

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Вентилятор проти кондиціонера

Вентилятори мають значну перевагу завдяки мінімальному споживанню електроенергії, тоді як кондиціонери належать до найбільш енергоємних пристроїв, здатних значно збільшити ваш загальний рахунок за електроенергію.

Поради щодо економії електроенергії

Зменшення частоти використання пральної машини може призвести до економії. Оптимізувавши цю домашню роботу і не перучи білизну щодня, ви можете зменшити споживання електроенергії. Однак не перевантажуйте машину, оскільки це може вплинути на показники лічильника.

Крім того, віддалення холодильника від джерел тепла, таких як плита, та забезпечення достатньої вентиляції через відчинені вікна може запобігти вічному охолодженню.

Також важливо використовувати інші електроприлади оптимально і лише за необхідності. Наприклад, якщо ви тимчасово залишаєте кімнату, де ввімкнені телевізор і світло, краще вимкнути їх.

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