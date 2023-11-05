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Что потребляет больше электроэнергии: лайфхак для экономии денег

Владислав Москаленко

Лайфхак, для экономии электроэнергии

Если вы хотите уменьшить затраты на электроэнергию, пора рассмотреть стратегии экономии. Ключевым моментом является понимание того, какие приборы являются наиболее энергоемкими в вашем доме.

Основные потребители электроэнергии в вашем доме

Среди широкого спектра электроприборов крупнейшими потребителями электроэнергии есть стиральные машины и холодильники. Хотя некоторые считают, что такие приборы, как микроволновые печи или электрические чайники, потребляют значительное количество электроэнергии из-за своей большей мощности, это предположение неверно.

Однако вы можете легко рассчитать расход электроэнергии вашего холодильника и стиральной машины, проанализировав их мощность и продолжительность использования.

Как определить суточное потребление электроэнергии холодильником

Потребление электроэнергии зависит от таких факторов как состояние холодильника, уровень его энергоэффективности и температура. Современные холодильники обычно потребляют около 1 кВт электроэнергии. На этапе запуска энергопотребление компрессора может достигать 1,5 кВт, а при обычной работе снижается до 300 Вт.

Точные данные о потреблении обычно упоминаются в инструкции к устройству или на этикетке у компрессора. Поэтому обратить внимание на эту информацию при покупке нового холодильника может оказаться полезным.

Сравнение потребления электроэнергии:

Компьютер против телевизора

Часто используемые электроприборы, такие как компьютеры (ноутбуки) и телевизоры также вносят свой вклад в потребление электроэнергии. Компьютер, который работает примерно 5 часов в день, может потреблять от 20 до 81 кВт-ч, тогда как телевизор за то же время потребляет от 6,5 до 30 кВт-ч в зависимости от модели.

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Вентилятор против кондиционера

Вентиляторы имеют значительное преимущество благодаря минимальному потреблению электроэнергии, тогда как кондиционеры относятся к наиболее энергоемким устройствам, способным значительно увеличить ваш общий счет за электроэнергию.

Советы по экономии электроэнергии

Уменьшение частоты использования стиральной машины может привести к экономии. Оптимизировав эту домашнюю работу и не стирая белье каждый день, вы можете уменьшить потребление электроэнергии. Однако не перегружайте машину, поскольку это может повлиять на показатели счетчика.

Кроме того, удаление холодильника от источников тепла, таких как плита, и обеспечение достаточной вентиляции через открытые окна может предотвратить вечное охлаждение.

Также важно использовать другие электроприборы оптимально и только при необходимости. Например, если вы временно покидаете комнату, где включен телевизор и свет, лучше отключить их.

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