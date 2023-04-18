Експерти назвали дієві способи економії пального

UaPortal підібрав дієві рекомендації, які дозволять вам зекономити паливо.

Спершу зверніть увагу на тип і стан шин. На витрату палива впливають:

сезонніть;

тиск в шинах;

ширина шини та диска;

Тиск у шинах:

Завжди контролюйте тиск в шинах. Якщо одночасно у 4 шинах він знизиться на 0,1 атм., це збільшить розхід палива на 2-3%. Чому так відбувається? Приспущене колесо нерівномірно розподіляє тиск на дорогу, що знижує силу зчеплення з покриттям та керованість автомобіля.

Сезонність шин

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Ставте шини по сезону: зимові покришки на сухій дорозі в теплу пору року пробуксовують та, відповідно, збільшують розхід палива. Тому зимова резина – лише для холодної пори року: вона не дубіє, не шумить та забезпечує м’яку їзду.

Ширина і тип шин

Ширші шини – більше навантаження на двигун, що призводить до більшого розходу палива.

Як зекономити паливо?

– Не женіть. Агресивний рух з різким гальмування збільшує витрату палива.

– Правильно користуйтесь коробкою передач:

Перша передача використовується, щоб рушити з місця.

Друга передача - для розгону.

Третя - для обгону транспортного засобу.

Четверта - для пересування населеними пунктами.

П'ята - для їзди по шосе.

– Кількість оборотів двигуна за хвилину не має перевищувати 2000.

– Проріз свічах має дорівнювати 1 мм – це забезпечує повне згоряння суміші в циліндрах.

– Їдьте за легковим автомобілем на відстані 2 м, за вантажівкою - 4 м, за автобусом - 5 м. Таким чином автомобіль пересуватиметься в зоні з розрядженим повітрям, а це економить 40% палива.

– Їзда у дощову погоду збільшує витрати палива на 15%.

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– Підніміть скло – якщо скло опущене, опір повітрю збільшується, як і витрата палива ( в середньому на 1,5 %).

– Чим легший автомобіль – тим більша економія палива.

– Купляйте масло хорошої якості, яке зменшує тертя між деталями, що, у свою, чергу, зменшує розхід палива.

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