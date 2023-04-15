Цей інгредієнт зробить картопляне пюре пухким та ніжним: секрети приготування

Пюре – повсякденна страва, яка, тим не менше, має свої секрети приготування. І якщо їх дотримуватись – ваша страва буде танути у роті.

Чим корисна картопля

Менше обробки картоплі – вище її користь. Найбільш корисний варіант картоплі – запечена у духовці з мінімальною кількістю оливкового масла та спеціями. У пюре глікемічний індекс вище, а отже і користі трохи менше, але ця страва все – одно корисна для здоров'я.

Картопля містить антиоксиданти (флавоноїди, каротиноїди та фенольні кислоти), які нейтралізують вільні радикали, які накопичуються у нашому органзімі та збільшують ризик захворювань серця, діабету і раку. Крім того,антиоксиданти не дають рости раковим клітинам печінки та товстої кишки. До-речі: кольорова картопля містить більше антиоксидантів, ніж біла.

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Крохмаль, який міститься у картоплі не шкідливий, адже повністю засвоюється.. Тому люди з діабетом 2 типу можуть вживати картоплю.

Картопля не містить глютену, тому чудово підійде людям, які дотримуються безглютенової дієти. Ще одним її плюсом є те, що вона доволі ситна та надовго позбавляє від голоду.

З картоплі можна зробити сотні страв: запекти, підсмажити, приготувати у рукаві з м'ясом або рибою, смажити на багатті, робити запіканки – список можна продовжувати безкінечно, але найпросішою та від цього не менш смачною стравою залишається картопляне пюре.

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Правила приготування смачного картопляного пюре:

Ретельно мийте картоплю перед тим, як чистити; Добре очистіть картоплю, не залишайте на ній ніяких темних плям та вічок. Наріжте однаковими шматками. Не залишайте картоплю надовго у воді – картопля втратитькрохмаль. Обирайте сорти, які містять багато крохмалю (крохмалиста картопля зазвичай жовтогго кольору).

3: Кладіть картоплю у підсолену киплячу воду;

Вода має повністю покривати картоплю; Варіть картоплю під кришкою 20 – 25 хвилин після закипання; Для подрібнення картоплі не використовуйте блендер чи комбайн – лише толкушку; Після того, як картопля звариться – злийте воду та розімніть її. Після цього можна додавати вершкове масло (ідеальна пропорція – 200 г масла на 1 кг картоплі) та гарячі вершки або молоко. Холодне додавати не можна – пюре буде сірого кольору. До-речі, до пюре можна додавати не лише молоко, але й сметану, грецький йогурт. Варто з’їдати пюре одразу, а не залишати на потім.

Рецепт ніжного пюре з вершками чи молоком

Інгредієнти:

– картопля - 1 кг

– вершки - 1\2 склянки або молоко 1 склянка;

– масло вершкове - 200 г;

– сіль - за смаком.

Помийте та почистіть картоплю, знову промийте її та варіть до готовності. Злийте воду, накрийте каструлю з картоплею рушником та відпарюйте до побіління – так вона краще вбере молоко та масло. Розтовчіть картоплю, додайте розтоплене вершкове масло та гаряче молоко / вершки. Злегка збийте. Посоліть за смаком.

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