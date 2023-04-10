Фреш чікен рол у лаваші: простий та швидкий рецепт

Дотримуєтесь здорового харчування, але захотілось фаст – фуду? UaPortal пропонує вам приготувати смачну, але здорову страву під назвою фреш – чікен рол.

Для приготування вам знадобиться:

– 2 лаваші;

– 300 грамів курячого філе;

– сіль, перець та улюблені спеції;

– 2 жмені листя салату;

– 1 огірок;

– 7 – 8 маленьких томатів.

Соус:

– 4 столові ложки сметани чи майонезу;

– 1 чайна ложка гірчиці;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– 1 – 2 зубчики часнику.

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Наріжте куряче м’ясо, додайте спеції. Виріжте шматок пергаменту по формі сковорідки та викладіть на неї. Покладіть зверху куряче м’ясо. Смажте до готовності.

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Зробіть соус зі сметани чи майонезу, гірчиці, лимонного соку та часнику.

Перекладіть куряче м’ясо на лаваш, додайте соус, листя салату, огірок та помідор. Зформуйте рол та обсмажте кілька хвилин на сухій сковорідці.

Нагадаємо, UaPortal вже писав, як зробити кейк – попси у формі яєць.

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