Де ще можна використати шампунь: три лайфхаки

UAportal підготував три незвичайних способи використання шампуню в побуті. Ми розглянемо лайфхаки з шампунем, які допоможуть спростити щоденні завдання і заощадити час, гроші та зусилля.

Чистка ювелірних прикрас

Необхідно змішати невелику кількість шампуню з теплою водою і замочити прикраси в розчині на кілька хвилин. Потім м'якою щіткою або ганчіркою обережно видалити бруд та наліт.

Ретельно промити прикраси водою і витерти чистою тканиною, після чого вони повернуть собі минулий блиск.

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Видалення плям з одягу

Невелика кількість шампуню наноситься безпосередньо на пляму, і варто його обережно втирати. Одяг у такому стані потрібно залишити на кілька хвилин, а потім річ необхідно випрати, як зазвичай.

Шампунь допоможе розщепити пляму і вивести її з тканини. Цей метод добре працює для жирних плям, забруднень від їжі і навіть чорнила.

Очищення пензликів для макіяжу

Змішується невелика кількість шампуню з теплою водою в мисці, в розчин слід занурити пензлики і обережно покрутити ними. Після ретельно промити водою та віджати. Рекомендується покласти їх на чистий рушник, щоб висохли. Шампунь видалить залишки косметики і залишить пензлики чистими та м'якими.

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