Топ-5 натуральних замінників шампуню для будь-якого типу волосся

Якщо вам набридло використовувати хімічні засоби, або ви не маєте достатньо коштів для покупки дорогих шампунів та кондиціонерів, то не хвилюйтеся. Uaportal підготував 5 порад, які допоможуть вам замінити шампунь натуральними альтернативами та покращити стан свого волосся.

Харчова сода

Харчова сода ефективно видаляє бруд і надлишок жиру з волосся, не позбавляючи його природних олій. Змішайте одну столову ложку соди з однією склянкою води. Нанесіть цю суміш на волосся, помасажуйте шкіру голови й ретельно змийте. Це забезпечить йому чистоту та свіжість.

Яблучний оцет

Він допомагає збалансувати рівень pH шкіри голови й водночас видаляє залишки інших засобів для волосся. Змішайте одну частину оцту з трьома частинами води. Після миття голови шампунем з содою або натуральним милом, сполосніть волосся сумішшю яблучного оцту. Залиште його на кілька хвилин, а потім ретельно все змийте. Відтак ви матимете блискучі й м'які пасма.

Відео дня

Гель алое вера

Гель алое вера не лише чудово заспокоює сонячні опіки, але й слугує натуральною заміною шампуню. Він зволожує волосся, роблячи його м'яким і слухняним. Просто нанесіть його безпосередньо на шкіру голови та кучері. Помасажуйте кілька хвилин, а потім ретельно змийте.

Кастильське мило

Виготовлене з рослинних олій, мило не містить агресивних хімічних речовин та синтетичних ароматизаторів. Розведіть його водою згідно з інструкцією на пляшечці. Нанесіть суміш на волосся, помасажуйте шкіру голови та ретельно змийте. Відразу після цього ваші локони стануть чистими й охайними.

Глина расул

Багату мінералами марокканську глину можна використовувати як натуральну заміну шампуню. Вона очищає й видаляє токсини з волосся, додаючи йому об'єму та блиску. Змішайте глину расул з водою, щоб отримати пасту. Нанесіть її на волосся, помасажуйте шкіру голови й ретельно все змийте. Після цього волосся стане м'яким, чистим та відновленим.

Раніше, UaPortal поділився, як підібрати стрижку під свій тип обличчя.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!