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Топ-5 натуральних замінників шампуню для будь-якого типу волосся

Марина Грамович

Миття волосся без впливу шкідливих хімічних речовин

Якщо вам набридло використовувати хімічні засоби, або ви не маєте достатньо коштів для покупки дорогих шампунів та кондиціонерів, то не хвилюйтеся. Uaportal підготував 5 порад, які допоможуть вам замінити шампунь натуральними альтернативами та покращити стан свого волосся.

Харчова сода

Харчова сода ефективно видаляє бруд і надлишок жиру з волосся, не позбавляючи його природних олій. Змішайте одну столову ложку соди з однією склянкою води. Нанесіть цю суміш на волосся, помасажуйте шкіру голови й ретельно змийте. Це забезпечить йому чистоту та свіжість.

Яблучний оцет

Він допомагає збалансувати рівень pH шкіри голови й водночас видаляє залишки інших засобів для волосся. Змішайте одну частину оцту з трьома частинами води. Після миття голови шампунем з содою або натуральним милом, сполосніть волосся сумішшю яблучного оцту. Залиште його на кілька хвилин, а потім ретельно все змийте. Відтак ви матимете блискучі й м'які пасма.

Гель алое вера

Гель алое вера не лише чудово заспокоює сонячні опіки, але й слугує натуральною заміною шампуню. Він зволожує волосся, роблячи його м'яким і слухняним. Просто нанесіть його безпосередньо на шкіру голови та кучері. Помасажуйте кілька хвилин, а потім ретельно змийте.

Кастильське мило

Виготовлене з рослинних олій, мило не містить агресивних хімічних речовин та синтетичних ароматизаторів. Розведіть його водою згідно з інструкцією на пляшечці. Нанесіть суміш на волосся, помасажуйте шкіру голови та ретельно змийте. Відразу після цього ваші локони стануть чистими й охайними.

Глина расул

Багату мінералами марокканську глину можна використовувати як натуральну заміну шампуню. Вона очищає й видаляє токсини з волосся, додаючи йому об'єму та блиску. Змішайте глину расул з водою, щоб отримати пасту. Нанесіть її на волосся, помасажуйте шкіру голови й ретельно все змийте. Після цього волосся стане м'яким, чистим та відновленим.

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