Топ-5 натуральных заменителей шампуня для любого типа волос

Если вам надоело использовать химические средства, или у вас нет достаточно средств для покупки дорогих шампуней и кондиционеров, то не волнуйтесь. Uaportal подготовил пять советов, которые помогут вам заменить шампунь натуральными альтернативами и улучшить состояние своих волос.

Пищевая сода

Пищевая сода эффективно удаляет грязь и избыток жира из волос, не лишая его природных масел. Смешайте одну столовую ложку соды с одним стаканом воды. Нанесите эту смесь на волосы, помассируйте кожу головы и тщательно смойте. Это обеспечит ему чистоту и свежесть.

Яблочный уксус

Он помогает сбалансировать уровень рН кожи головы и одновременно удаляет остатки других средств для волос. Смешайте одну часть уксуса с тремя частями воды. После мытья головы шампунем с содой или натуральным мылом, ополосните волосы смесью яблочного уксуса. Оставьте его на несколько минут, затем тщательно все смойте. Следовательно, вы будете иметь блестящие и мягкие пряди.

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Гель алоэ вера

Гель алоэ вера не только прекрасно успокаивает солнечные ожоги, но служит натуральной заменой шампуня. Он увлажняет волосы, делая их мягкими и послушными. Просто нанесите его непосредственно на кожу головы и кудри. Помассируйте несколько минут, а затем тщательно смойте.

Кастильское мыло

Изготовленное из растительных масел мыло не содержит агрессивных химических веществ и синтетических ароматизаторов. Разведите его водой согласно инструкции на бутылочке. Нанесите смесь на волосы, помассируйте кожу головы и тщательно смойте. Сразу после этого ваши локоны станут чистыми и чистоплотными.

Глина расул

Богатую минералами марокканскую глину можно использовать как натуральную замену шампуня. Она очищает и удаляет токсины из волос, придавая ему объем и блеск. Смешайте глину расул с водой, чтобы получить пасту. Нанесите ее на волосы, помассируйте кожу головы и тщательно все смойте. После этого волосы станут мягкими, чистыми и восстановленными.

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