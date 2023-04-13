Головна складова ексклюзивних парфумів: звідки береться 'плавуче золото' - амбра

Амбра є одним з головних складників люксових та нішевих парфумів. Вона надає парфумам особливого аромату та стійкості.

Амбру називають “плавучим золотом" через її високу ціну та рідкість. Вона відкладається в кишечнику і шлунку кашалотів та може важити до 400 кг. Звідки береться амбра люди дізнались не так давно, хоча використовували її протягом сотень років.

Про це пише Ancient Origins.

В древності люди називали амбру "плавучим золотом", та надавали їй магічних властивостей. Араби використовували амбру в якості афродизіаку, ліків та парфумів. Європейці у 14 столітті поміщали шматочки амбри у спеціальні ємності під назвою помадери та носили з собою в якості парфумів. Крім того, вірили, що амбра захищає від чуми.

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Ще з епохи середньовіччя люди намагались розібратись, звідки ж береться амбра. Китайці вважали, що це слина дракона, яка впала в океан. Є й інші припущення – сік дерев, морська піна чи кристалізовані сльози. Ця таємничість надавала амбрі шаленої популярності.

У 19 столітті почався масштабний китобійний промисел і аж тоді люди побачили зв‘язок між китами та пахучою речовиною. Хоча, вчені і досі до кінця не впевнені, яким саме чином утворюється амбра.

Припускають, що ''плавуче золото'' утворюється лише в кашалотів, які страждають від розладів шлунку. Таких на всю популяцію лише 1 – 5 %.

Стара амбра набагато цінніша за свіжу: на вигляд вона тверда та світла. ЇЇ використовують в парфумерії. Наприклад, ''зріла амбра'' входить до складу парфумів Chanel №5, надаючи їм неймовірної стійкості та неповторного аромату.

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Якщо ви знайшли “зрілу" амбру, яку викинуло на берег – вважайте, що перемогли у лотереї. Адже вона неймовірно, космічно дорога. Мисливці за амброю заробляють на ній сотні тисяч доларів. Як пахне амбра? Експерти стверджують, що це складний, п'янкий аромат, схожий на суміш мускусної ванілі та морської води.

Нагадаємо, ми вже писали про знахідку в Італії: археологи знайшли мозаїки із зображеннями Медузи.

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