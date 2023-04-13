Главная составляющая эксклюзивных духов: откуда берется 'плавучее золото' - амбра

Амбра является одной из главных составляющих люксовых и нишевых духов. Она придает духам особый аромат и стойкость.

Амбру называют "плавучим золотом" из-за ее высокой цены и редкости. Она откладывается в кишечнике и желудке кашалотов и может весить до 400 кг. Откуда берется амбра люди узнали не так давно, хотя использовали ее в течение сотен лет.

Об этом пишет Ancient Origins.

В древности люди называли амбру "плавучим золотом" и придавали ей магические свойства. Арабы использовали амбру в качестве афродизиака, лекарств и духов. Европейцы в 14 веке помещали кусочки амбры в специальные емкости под названием помадеры и носили с собой в качестве духов. Кроме того, верили, что амбра защищает от чумы.

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Еще с эпохи средневековья люди пытались разобраться, откуда берется амбра. Китайцы считали, что это упавшая в океан слюна дракона. Есть и другие предположения – сок деревьев, морская пена или кристаллизованные слезы. Эта таинственность придавала амбре безумную популярность.

В 19 веке начался масштабный китобойный промысел и тогда люди увидели связь между китами и благоухающим веществом. Хотя, ученые до сих пор до конца не уверены, каким именно образом образуется амбра.

Предполагают, что ''плавучее золото'' образуется только у кашалотов, страдающих расстройствами желудка. Таких на всю популяцию всего 1 – 5 %.

Старая амбра гораздо ценнее свежей: с виду она твердая и светлая. Ее используют в парфюмерии. К примеру, ''зрелая амбра'' входит в состав духов Chanel №5, придавая им невероятную стойкость и неповторимый аромат.

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Если вы нашли "зрелую" амбру, которую выбросило на берег – считайте, что победили в лотерее. Ведь она невероятно, космически дорога. Охотники за амброй зарабатывают на ней сотни тысяч долларов. Как пахнет амбра? Эксперты утверждают, что это сложный аромат, похожий на смесь мускусной ванили и морской воды.

Напомним, мы уже писали о находке в Италии: археологи обнаружили мозаики с изображениями Медузы.

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