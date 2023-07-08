Як швидко та ефективно позбутися мишей: корисні поради без хімії

Наявність мишей у будинку чи квартирі – неприємний досвід для будь-якого домовласника чи орендаря. Вони не тільки завдають шкоди, прогризаючи дроти та меблі, але й можуть поширювати хвороби.

На щастя, є кілька простих заходів, які можна вжити, щоб запобігти проникненню мишей у ваш будинок і позбутися їх, якщо вони вже оселилися в ньому.

Порада 1

Загерметизуйте місця проникнення

Першим кроком у боротьбі з мишами є герметизація всіх потенційних місць проникнення в будинок, таких як щілини навколо вікон, дверей, вентиляційних отворів, труб і т.д. Це необхідно зробити як усередині, так і зовні будівлі, використовуючи такі матеріали, як конопатка або сталева вата, які не дозволять гризунам поринути у ваш житловий простір. Крім того, важливо переконатись, що всі продукти харчування зберігаються правильно, щоб не залучати небажаних гостей!

Відео дня

Читайте також: Як позбутися цвілі в домашніх умовах – потрібно лише один інгредієнт

Порада 2

Використовуйте натуральні репеленти

Існує безліч натуральних репелентів, в яких використовуються такі інгредієнти, як олія перцевої м'яти, які відлякують гризунів завдяки своєму сильному запаху. Ці засоби випускаються в різних формах, наприклад у вигляді спреїв, які можна наносити безпосередньо на поверхні, звідки можуть проникнути миші (наприклад, навколо дверних коробок). В якості альтернативи можна розкласти ватяні кульки, просочені ефірними оліями, поряд з точками входу – так запах зберігатиметься навіть після закінчення застосування!

Порада 3

Ставте пастки

Якщо нічого не допомагає, ефективним способом позбавлення мишей є установка пасток. Існують різні типи пасток, наприклад, пастки з клямкою, в яких для упіймання гризуна використовується пружна планка, або клейові дошки, які приклеюють їх на місце. Важливо пам'ятати, що їх слід розміщувати стратегічно поблизу точок входу та подалі від дітей та свійських тварин, щоб не завдати їм шкоди.

Нагадаємо, що різні гризуни на городі та в саду завдають серйозної шкоди. Проте експерти назвали дешеві та прості способи, які допоможуть назавжди позбутися щурів та інших шкідників. Незважаючи на шкоду, яку завдають щури, вони ще розносять потенційно небезпечні хвороби.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал !