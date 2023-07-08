Как быстро и эффективно избавиться от мышей: полезные советы без химии

Наличие мышей в доме или квартире – неприятный опыт для любого домовладельца или арендатора. Они не только наносят ущерб, прогрызая провода и мебель, но и могут распространять болезни.

К счастью, есть несколько простых мер, которые можно предпринять, чтобы предотвратить проникновение мышей в ваш дом и избавиться от них, если они уже поселились в нем.

Совет 1

Загерметизируйте места проникновения

Первым шагом в борьбе с мышами является герметизация всех потенциальных мест проникновения в дом, таких как щели вокруг окон, дверей, вентиляционных отверстий, труб и т.д.. Это необходимо сделать как внутри, так и снаружи здания, используя такие материалы, как конопатка или стальная вата, которые не позволят грызунам проникнуть в ваше жилое пространство. Кроме того, важно убедиться, что все продукты питания хранятся правильно, чтобы не привлекать нежелательных гостей!

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Совет 2

Используйте натуральные репелленты

Существует множество натуральных репеллентов, в которых используются такие ингредиенты, как масло перечной мяты, которые отпугивают грызунов благодаря своему сильному запаху. Эти средства выпускаются в различных формах, например, в виде спреев, которые можно наносить непосредственно на поверхности, откуда могут проникнуть мыши (например, вокруг дверных коробок). В качестве альтернативы можно разложить ватные шарики, пропитанные эфирными маслами, рядом с точками входа – так запах будет сохраняться даже после окончания применения!

Совет 3

Ставьте ловушки

Если ничего не помогает, эффективным способом избавления от мышей является установка ловушек. Существуют различные типы ловушек, например, ловушки с защелкой, в которых для поимки грызуна используется подпружиненная планка, или клеевые доски, которые приклеивают их на место. Важно помнить, что их следует размещать стратегически вблизи точек входа и подальше от детей и домашних животных, чтобы не причинить им вреда.

Напомним, что разные грызуны на огороде и в саду наносят серьезный ущерб. Однако эксперты назвали дешевые и простые способы, которые помогут навсегда избавиться от крыс и других вредителей. Несмотря на вред, который наносят крысы, они еще разносят потенциально опасные болезни.

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