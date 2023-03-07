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Як швидко та ефективно вивчити таблицю множення

Владислав Москаленко

Як швидко та ефективно вивчити таблицю множення

UAportal підготував лайфхаки, які допоможуть швидко та ефективно вивчити таблицю множення. Потрібно лише п'ять кроків.

Порада 1

Тренуйтеся із флешкартами. Флешкарт – це ефективний спосіб запам'ятати велику кількість фактів за невеликий проміжок часу. Ви можете або купити готові флешкарти, або створити власні, використовуючи індексні картки або онлайн-інструменти.

Просто випишіть кожне число від 0 до 9 на один бік картки, а з іншого боку напишіть відповідні факти множення (3 x 4 = 12). Коли у вас буде вільний час протягом дня, тренуйтеся, перегортаючи картки, доки не вивчіть усі десять чисел.

Порада 2

Використовуйте мнемоніки. Мнемоніки – це допоміжні засоби для запам'ятовування, які використовують слова чи фрази полегшення запам'ятовування інформації. Спробуйте створити власні мнемонічні пропозиції для кожного числа, щоб надалі було легше їх згадати.

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Порада 3

Розбивайте складні завдання на частини. Коли ви маєте справу з великими числами, такими як 8×7=56, спробуйте спочатку розбити їх на дрібніші частини, перш ніж вирішувати їх повністю.

Наприклад, 8×7=56 можна розбити на два простіші рівняння: 8×7=56 → 4×7=28 + 4×7=28 → 4×7=28 + 2×7=14 +2×7=14 → 2×7=14+1×7=7+1×7=7.

Порада 4

Використовуйте інтернет-ресурси. Існує безліч веб-сайтів, присвячених виключно навчанню цих тем у веселій та інтерактивній формі, тому скористайтеся ними, якщо це необхідно!

Порада 5

Використовуйте наочні посібники. Наочна допомога може допомогти швидше вивчити таблицю множення. Ви можете намалювати таблицю множення або використовувати онлайн-інструменти, щоб допомогти практикувати таблицю множення у веселій та захопливій формі.

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