Как быстро и эффективно выучить таблицу умножения

UAportal подготовил лайфхаки, которые помогут быстро и эффективно выучить таблицу умножения. Потребуется всего пять шагов.

Совет 1

Тренируйтесь с флэшкартами. Флэшкарты – это эффективный способ запомнить большое количество фактов за небольшой промежуток времени. Вы можете либо купить готовые флэшкарты, либо создать свои собственные, используя индексные карточки или онлайн-инструменты.

Просто выпишите каждое число от 0 до 9 на одну сторону карточки, а на другой стороне напишите соответствующие факты умножения (3 x 4 = 12). Когда у вас будет свободное время в течение дня, тренируйтесь, перелистывая карточки, пока не выучите все десять чисел.

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Совет 2

Используйте мнемоники. Мнемоники – это вспомогательные средства для запоминания, которые используют слова или фразы для облегчения запоминания информации. Попробуйте создать свои собственные мнемонические предложения для каждого числа, чтобы в дальнейшем было легче их вспомнить.

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Совет 3

Разбивайте сложные задачи на части. Когда вы имеете дело с большими числами, такими как 8×7=56, попробуйте сначала разбить их на более мелкие части, прежде чем решать их целиком.

Например, 8×7=56 можно разбить на два более простых уравнения: 8×7=56 → 4×7=28 + 4×7=28 → 4×7=28 + 2×7=14 +2×7=14 → 2×7=14 + 1×7=7 +1×7=7.

Совет 4

Используйте интернет-ресурсы. Существует бесчисленное множество веб-сайтов, посвященных исключительно обучению этим темам в веселой и интерактивной форме, поэтому воспользуйтесь ими, если это необходимо!

Совет 5

Используйте наглядные пособия. Наглядные пособия могут помочь быстрее выучить таблицу умножения. Вы можете нарисовать таблицу умножения или использовать онлайн-инструменты, чтобы помочь практиковать таблицу умножения в веселой и увлекательной форме.

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