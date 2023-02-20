2 эффективных способа учить английский язык: преимущества и недостатки

Не существует секретных методик, которые помогут быстро выучить английский язык. Это маркетинговые трюки школ и курсов иностранного языка, только громкие рекламные лозунги. Если регулярно уделять время обучению хотя бы по несколько минут в день, в течение 6 месяцев удастся заговорить на английском языке на достаточном уровне. Существуют два эффективных метода изучения языков, но у них есть общие черты. Учить английский язык можно самостоятельно онлайн или с преподавателем.

Читайте также: Ученые исследовали как шимпанзе общаются на языке жестов, разрывая листья

Учить английский язык онлайн

Онлайн обучение существенно ускоряет изучение английского языка, к тому же удобно, ведь не надо никуда ехать. В сети можно найти массу приложений, курсов и сервисов для изучения языка. Процесс обучения там построен так, чтобы прибавлять мотивацию, чтобы не пропускать занятия.

Также советуют слушать иностранные песни и смотреть англоязычные фильмы и видео с английскими субтитрами. Для этого тоже существуют онлайн приложения.

Видео дня

Главным недостатком такого метода является то, что ученику не хватит реального общения, а это неотделимая составляющая для изучения нового языка. Хотя существуют сервисы, позволяющие заниматься с носителями. А практиковаться в общении на новом языке можно где-нибудь, например, в языковых клубах. Поищите такие в своем городе или найдите онлайн чат людей, которые тоже изучают язык.

Читайте также: В каких странах мира стали больше учить украинский язык

Учить английский язык с преподавателем

Это чрезвычайно полезно и эффективно, ведь учитель укажет на ваши ошибки, особенно касающиеся произношения и разговорного, "живого" языка, которым общаются в реальной жизни в наше время. Преподаватель может доступно объяснить какую-либо сложную тему и ответить на вопросы.

Научиться желательно с носителями языка, но это должны быть профессиональные преподаватели, ведь у человека, прекрасно говорящего на английском, может не быть никаких навыков, чтобы объяснить определенные особенности произношения или грамматики.

Учитель будет давать домашние задания. Очень важно их выполнять, но не для того чтобы получить хорошие оценки. Это отличный способ закрепить материал и доказать себе наличие определенных знаний. При проверке домашних заданий с учителем можно увидеть ошибки и откорректировать их.

На занятиях вам не будут давать много лишних слов, только те, которые нужны именно вам. Ну и конечно базовые знания для того, чтобы заговорить по-английски.

Недостатками такой методики могут быть только высокая цена и необходимость договариваться о графике занятий.

Если комбинировать обучение онлайн и с преподавателем, вы сможете выучить английский намного быстрее и лучше, чем делая это самостоятельно и не структурированно.

Ранее мы писали о 7 самых эффективных сервисах и приложениях, которые помогут научиться печатать быстрее, а также о 5 полезных приложениях, которые улучшат качество вашего сна.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!