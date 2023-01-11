Ученые выяснили, что шимпанзе общаются на языке жестов, разрывая листья с растений (видео)

Британские ученые пришли к выводу, что соседние группы шимпанзе определенным образом разрывают листья и общаются между собой с помощью этого жеста.

Манеру общения с помощью репертуара восклицаний ранее отмечали у павианов и орангутангов, но новое исследование жестикуляции приматов, опубликованное в журнале Scientific Reports, показало, что вариации жеста являются социальными диалектами, понятными представителям разных групп шимпанзе.

Известно, что жесты играют немаловажную роль в общении этого вида обезьян. Шимпанзе коммуникируют друг с другом показывая определенные движения, указывая на объекты или с помощью манипуляций с объектами. Одним из распространенных жестов шимпанзе является взаимодействие с листьями.

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Шимпанзе держат листья в одной руке и губами или пальцами другой руки отрывают или отщипывают их. Ученые связывают этот жест с сексуальным контекстом, то есть это может быть своего рода ухаживание.

Впервые такое поведение было замечено в группе танзанийских шимпанзе нацпарка Махале. Позже, исследователи заметили, что она характерна и для других групп обезьян, хотя они выполняют этот жест иначе. Ученые из Сент-Эндрюсского университета считают, что эти вариации жестов можно считать аналогом диалектов в вокализации, которые означают то же вопреки различиям.

Исследователи собрали информацию о 15 годах наблюдения за этими приматами, включая способ манипуляции листками и контекста, в рамках которого они выполняют этот жест. Они провели обстоятельный анализ жестов с взаимодействием с листьями между двумя соседними группами восточного шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), живущими в лесу Уганды.

Отмечается, что чаще с листьями взаимодействовали взрослые самцы, причем в сексуальном контексте в обеих группах приматов. Две группы предпочитали разные типы жестов: отщипывание листьев, а также их отрыв или разрыв.

Ученые считают, что оба жеста имели одинаковое значение. По крайней мере, две самки согласились на спаривание в ответ на обе формы взаимодействия самцов с листьями, в соответствии с преимуществами группировки, из которой происходит самец. То есть они поняли жест, характерный другой социальной группе.

Авторы исследования считают, что различия в жестах с одинаковым значением имеют социальное происхождение, то есть являются культурными диалектами, которые до сих пор в основном рассматривались только относительно звуковой коммуникации.

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