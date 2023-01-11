Вчені з'ясували, що шимпанзе спілкуються мовою жестів, розриваючи листки з рослин (відео)

Британські вчені дійшли висновку, що сусідні групи шимпанзе певним чином розривають листки, і спілкуються між собою за допомогою цього жесту.

Манеру спілкування за допомогою репертуару вигуків раніше відмічали у павіанів та орангутангів, але нове дослідження жестикуляції приматів, опубліковане у журналі Scientific Reports, показало, що варіації жесту є соціальними діалектами, які зрозумілі представникам різних груп шимпанзе.

Відомо, що жести відіграють важливу роль у спілкуванні цього виду мавп. Шимпанзе комунікують одне з одним показуючи певні рухи, вказуючи на об'єкти або ж за допомогою маніпуляцій з об'єктами. Одним із поширених жестів шимпанзе є взаємодія з листям.

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Шимпанзе тримають листки в одній руці й губами або пальцями іншої руки відривають чи відщипують їх. Вчені пов'язують цей жест із сексуальним контекстом, тобто це може бути свого роду залицяння.

Вперше таку поведінку помітили у групі танзанійських шимпанзе нацпарку Махале. Пізніше, дослідники помітили, що вона характерна й іншим групам мавп, хоча вони виконують цей жест інакше. Вчені з Сент-Ендрюського університету вважають, що ці варіації жестів можна вважати аналогом діалектів у вокалізації, які означають те саме всупереч відмінностям.

Дослідники зібрали інформацію про 15 років спостереження за цими приматами, включно зі способом маніпуляції листками та контексту, у рамках якого вони виконують цей жест. Вони провели ґрунтовний аналіз жестів зі взаємодією з листками між двома сусідніми групами східного шимпанзе (Pan troglodytes schweinfurthii), що живуть в лісі Уганди.

Зазначається, що частіше з листками взаємодіяли дорослі самці, причому в сексуальному контексті, в обох групах приматів. Дві групи віддавали перевагу різним типам жестів: відщипування листків, а також їх відривання або розривання.

Вчені вважають, що обидва жести мали однакове значення. Принаймні двоє самок погодилися на спаровування у відповідь на обидві форми взаємодії самців з листками, відповідно до переваг угруповання, з якого походить самець. Тобто вони зрозуміли жест, характерний для іншої соціальної групи.

Автори дослідження вважають, що відмінності в жестах з однаковим значенням, мають соціальне походження, тобто є культурними діалектами, які дотепер в основному розглядалися лише стосовно звукової комунікації.

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