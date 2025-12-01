Складні, але продуктивні - Умєров доповів Зеленському про результати переговорів із США

Секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), голова української делегації Рустем Умєров охарактеризував нещодавні переговори з американськими партнерами у Маямі (штат Флорида) як непрості, але результативні. Зустріч, яка тривала близько чотирьох годин, завершилася у неділю, 30 листопада 2025 року, і була присвячена обговоренню параметрів мирної угоди в контексті російсько-української війни. За результатами, Умєров уже доповів про ключові досягнення президенту Володимиру Зеленському.

Про це йдеться у повідомленні Рустема Умєрова у соціальних мережах. У своєму пості Умєров наголосив: "Ми щойно завершили інтенсивну, але плідну серію переговорів у Флориді. Досягнуто помітного зрушення в напрямку справедливого та стійкого миру. Особлива подяка Сполученим Штатам за солідну підтримку та щиру відданість спільній меті. Обговорення пройшли на високому рівні й принесли реальні результати. Попереду ще чимало завдань: ми активно продовжимо консультації та синхронізуємо наступні дії, аби забезпечити мир для України."

Того ж вечора Умєров поінформував, що особисто звітував президенту Зеленському про підсумки візиту до США. За його словами, переговори в Маямі стали важливим кроком уперед.

"Досягнуто значного просування в просуванні ідей гідного миру та гармонізації наших позицій з американськими колегами. Наші пріоритети — гарантії безпеки, повний суверенітет та тривалий мир — лишаються непорушними й знаходять повне розуміння з боку США. Далі — поглиблення діалогу та спільна робота над чітким планом дій," — додав він.

Ці переговори відбулися на тлі активної дипломатичної динаміки, включаючи попередні консультації в Женеві, та тривають на фоні російських атак на українську інфраструктуру. Українська сторона, до якої також входив перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця, акцентувала на питаннях територіального контролю та кордонів у майбутній угоді. Американські представники, зокрема держсекретар Марко Рубіо, підтвердили зацікавленість у подальших кроках, включаючи можливі контакти з російською стороною.

Наступна зустріч Умєрова з Зеленським запланована на 1 грудня в Парижі для детального обговорення деталей.

