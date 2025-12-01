Сложные, но продуктивные – Умеров доложил Зеленскому о результатах переговоров с США

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), глава украинской делегации Рустем Умеров охарактеризовал недавние переговоры с американскими партнерами в Майами (штат Флорида) как непростые, но результативные. Встреча, продолжавшаяся около четырех часов, завершилась в воскресенье, 30 ноября 2025 года, и была посвящена обсуждению параметров мирного соглашения в контексте российско-украинской войны. По результатам, Умеров уже доложил о ключевых достижениях президенту Владимиру Зеленскому.

Об этом говорится в сообщении Рустема Умерова в социальных сетях. В своем посту Умеров подчеркнул: "Мы только что завершили интенсивную, но плодотворную серию переговоров во Флориде. Достигнут заметный сдвиг в направлении справедливого и устойчивого мира. Особая благодарность Соединенным Штатам за солидную поддержку и искреннюю преданность общей цели. Обсуждения прошли на высоком уровне. активно продолжим консультации и синхронизируем следующие действия, чтобы обеспечить мир для Украины."

В тот же вечер Умеров проинформировал, что лично отчитывался президенту Зеленскому об итогах визита в США. По его словам, переговоры в Майами стали важным шагом вперед.

"Достигнуто значительное продвижение в продвижении идей достойного мира и гармонизации наших позиций с американскими коллегами. Наши приоритеты — гарантии безопасности, полный суверенитет и длительный мир — остаются незыблемыми и находят полное понимание со стороны США. Дальше — углубление диалога и совместная работа над четким планом."

Эти переговоры состоялись на фоне активной дипломатической динамики, включая предварительные консультации в Женеве, и продолжаются на фоне атак на украинскую инфраструктуру. Украинская сторона, в которую также входил первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, акцентировала внимание на вопросах территориального контроля и границ в будущем соглашении. Американские представители, в частности, госсекретарь Марко Рубио, подтвердили заинтересованность в дальнейших шагах, включая возможные контакты с российской стороной.

Следующая встреча Умерова с Зеленским намечена на 1 декабря в Париже для детального обсуждения деталей.

Напомним, США хотят подписания мирного соглашения перед предоставлением гарантий безопасности Киеву.

