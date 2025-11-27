США хочуть підписання мирної угоди перед наданням гарантій безпеки Києву - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо повідомив європейським партнерам, що Вашингтон готовий обговорювати довгострокові гарантії безпеки для України лише після підписання "мирної угоди" з Росією. За словами Рубіо, висловленими під час телефонних розмов у вівторок і четвер, президент Трамп особисто візьметься за тему гарантій безпеки, але тільки коли угода буде укладена.

Про це пише Politico з посиланням на двох європейських дипломатів та джерело, знайоме з ходом переговорів. Білий дім наполягає, що будь-який остаточний мирний план обов’язково міститиме повні гарантії безпеки та механізми стримування для України. Водночас Рубіо наголосив, що США більше не вважають себе неупередженим посередником через постачання зброї Києву та санкції проти Москви, тому переходять до більш нейтральної позиції.

Європейські дипломати висловлюють серйозне занепокоєння. Один із них заявив виданню, що в американських пропозиціях немає жодної згадки про права людини, гуманітарне чи міжнародне право, а нова "архітектура безпеки" виглядає повною дірок. Висока представниця ЄС Кая Каллас зазначила, що в оприлюдненій пресі першій версії плану відсутні будь-які зобов’язання чи поступки з боку Росії.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

Минулого тижня американська сторона пропонувала Україні скоротити армію до 600 тисяч військовослужбовців без жодних обмежень для російських сил і без вимог виведення військ з окупованих територій. Пізніше Рубіо та інші чиновники пояснювали, що цей 28-пунктний документ був лише відправною точкою для переговорів.

Заступниця речника Білого дому Анна Келлі підкреслила, що адміністрація Трампа продовжує працювати з обома сторонами конфлікту, щоб досягти тривалого миру, і неодноразово підтверджувала намір забезпечити Україні надійні гарантії безпеки після укладення угоди.

Президент Трамп заявив, що не запрошуватиме Володимира Зеленського до Білого дому, доки угоду не буде підписано.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!