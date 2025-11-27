США хотят подписания мирного соглашения перед предоставлением гарантий безопасности Киеву - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио сообщил европейским партнерам, что Вашингтон готов обсуждать долгосрочные гарантии безопасности для Украины только после подписания мирного соглашения с Россией. По словам Рубио, высказанными во время телефонных разговоров во вторник и четверг, президент Трамп лично займется темой гарантий безопасности, но только когда соглашение будет заключено.

Об этом пишет Politico со ссылкой на двух европейских дипломатов и источник, знакомый с ходом переговоров. Белый дом настаивает, что любой окончательный мирный план будет обязательно содержать полные гарантии безопасности и механизмы сдерживания для Украины. В то же время Рубио подчеркнул, что США больше не считают себя беспристрастным посредником из-за поставок оружия Киеву и санкций против Москвы, поэтому переходят к более нейтральной позиции.

Европейские дипломаты выражают серьезную обеспокоенность. Один из них заявил изданию, что в американских предложениях нет ни одного упоминания о правах человека, гуманитарном или международном праве, а новая "архитектура безопасности" выглядит полной дыр. Высокая представительница ЕС Кая Каллас отметила, что в обнародованной печати первой версии плана отсутствуют какие-либо обязательства или уступки со стороны России.

На прошлой неделе американская сторона предлагала Украине сократить армию до 600 тысяч военнослужащих без ограничений для российских сил и без требований вывода войск с оккупированных территорий. Позже Рубио и другие чиновники объясняли, что этот 28-пунктный документ был лишь отправной точкой для переговоров.

Заместитель представителя Белого дома Анна Келли подчеркнула, что администрация Трампа продолжает работать с обеими сторонами конфликта, чтобы достичь продолжительного мира, и неоднократно подтверждала намерение обеспечить Украине надежные гарантии безопасности после заключения соглашения.

Президент Трамп заявил, что не будет приглашать Владимира Зеленского в Белый дом, пока соглашение не будет подписано.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

