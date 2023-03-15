Як швидко та ефективно зарядити автомобільний акумулятор

UAportal підготував поради, які допоможуть швидко та ефективно зарядити автомобільний акумулятор. Перш ніж братися до будь-якого з цих методів, переконайтеся, що у вас є необхідні інструменти, такі як кабелі для перемички, вимірювач напруги і т.д.

Порада 1

Стрибковий старт - для цього методу необхідні два автомобілі, припарковані поруч один з одним з двигунами, що працюють. Підключіть один кінець кабелю перемички до акумулятора іншого автомобіля, а інші кінці підключіть до клем свого акумулятора відповідно. При цьому обов'язково дотримуйтесь запобіжних заходів і найкраще звернутися за допомогою до досвідченого фахівця.

Читайте також: Чи можна використовувати автомобільний акумулятор для джерела безперебійного живлення

Відео дня

Порада 2

Заряджайте за допомогою генератора – запустити двигун, потім прикріпити один кінець кабелю перемички до гарної точки заземлення (рами) автомобіля, а інший кінець прикріпити до позитивної клеми акумулятора автомобіля. Це дозволить електриці від генератора змінного струму у вашому двигуні зарядити акумулятор, що сів, без участі іншого автомобіля.

Порада 3

Використовуйте зовнішні зарядні пристрої – можна придбати зовнішній зарядний пристрій. Зазвичай до них додаються інструкції, тому обов'язково прочитайте їх перед використанням, щоб уникнути можливих пошкоджень чи травм через неправильне поводження.

Можуть бути випадки, коли жоден із цих методів не працює через деякі основні проблеми, такі як зношені батареї або несправні компоненти електричної системи. Такі випадки вимагають професійної уваги сертифікованих механіків.

Нагадаємо, UAportal розповів, як вибрати пускозарядний пристрій для автомобіля. Це багатофункціональне обладнання дозволить запустити стартер на автомобілі і підзарядити акумулятор з транспорту, що сів без вилучення.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш телеграм канал !