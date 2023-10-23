Як швидко розм'якшити масло до кімнатної температури: топ-5 найкращих способів

Розм'якшене вершкове масло є важливим інгредієнтом у багатьох рецептах, оскільки допомагає легко отримувати бажану текстуру. UAportal підготував найкращі методи розм'якшення вершкового масла до кімнатної температури.

Скористайтесь мікрохвильовою піччю

Почніть з того, що покладіть вершкове масло в посуд, придатний для мікрохвильової печі, і розігрійте його в режимі розморожування протягом 10-15 секунд. Перевірте масло, і якщо воно все ще недостатньо м'яке, продовжуйте нагрівати його в мікрохвильовій печі з інтервалом у 5 секунд, доки воно не досягне потрібної консистенції.

Натріть холодне масло на тертці

Ця техніка дозволяє вершковому маслу швидко і рівномірно розм'якшитись. Просто візьміть шматок холодного вершкового масла і натріть його, використовуючи найбільші отвори на тертці.

Натерте масло розм'якне набагато швидше, ніж якщо залишити паличку цілою. Цей спосіб добре працює, якщо потрібне розм'якшене вершкове масло для випічки.

Спробуйте парову баню

Наповніть каструлю водою і поставте її на плиту на середній вогонь. Покладіть масло в термостійкий посуд і поставте його на каструлю, переконавшись, що дно посуду не торкається води.

Пара від киплячої води м'яко зігріє масло, дозволяючи йому повільно розм'якнути. Періодично помішуйте масло, поки воно не досягне кімнатної температури.

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Залишіть масло на столі на кілька годин

Цей метод вимагає завчасного планування, оскільки він може зайняти від 1 до 3 годин, залежно від температури на кухні. Переконайтеся, що масло накрите, щоб захистити його від будь-яких забруднень. Важливо зазначити, що якщо залишити масло на відкритому повітрі надовго, воно може зіпсуватися, тому не забувайте про час.

Використовуйте маслянку

Ці спеціально розроблені контейнери утримують масло в наповненій водою основі, забезпечуючи герметичність, яка зберігає його свіжим і зручним для намазування. Просто покладіть шматочок масла в маслянку і міняйте воду кожні кілька днів. Цей спосіб зручний для тих, хто часто використовує вершкове масло і бажає, щоб воно завжди було м'яким і готовим до вживання.

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