Натуральний підсолоджувач, яким можна замінити цукор: Як приготувати яблучне масло

Яблучне масло – це чудовий спосіб використовувати надлишок яблук і насолодитися натуральним підсолоджувачем без додавання цукру.

Цей рецепт легкий у приготуванні і відкриває можливість насолоджуватися ароматним і смачним маслом, яке можна використовувати в багатьох стравах, пише сайт lux.fm.

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Інгредієнти (приблизно на 500 г яблучного масла):

1 кг яблук

1 великий лимон

50 г цукру (за бажанням)

1 ч. ложка тертого імбиру

Паличка кориці або мелена кориця

Вода (за смаком)

Приготування:

Яблука вимий, очистіть, видаліть серцевину і наріжте на невеликі шматочки. Візьми досить велику каструлю і поклади в неї нарізані яблука, терту цедру лимона, тертий імбир і цукор (якщо використовується). Доведи до кипіння і як тільки суміш закипить, зменш вогонь до мінімуму. Вари годину, постійно помішуючи, щоб уникнути пригорання. Коли консистенція стане густою, вимкни вогонь. Якщо ти використовувала палички кориці, вилучи їх. Те саме зроби, якщо ти додавала стручки ванілі або гвоздику. Подрібни масу занурювальним блендером. Розлий яблучне масло в заздалегідь стерилізовані банки і, коли воно охолоне, закрий їх кришками.

Тепер у тебе є чудове яблучне масло, яке можна використовувати як поширену начинку до вафель, пирогів, печива, так і як натуральний підсолоджувач для гарячих напоїв, таких як чай чи молоко.

Пам'ятай, що це масло також можна використовувати у різних стравах для приготування або як ароматний додаток. Насолоджуйся смаком свого власного приготованого яблучного масла!

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