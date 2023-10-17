Натуральный подсластитель, которым можно заменить сахар: Как приготовить яблочное масло

Яблочное масло – это отличный способ использовать избыток яблок и насладиться натуральным подсластителем без добавления сахара.

Этот рецепт легок в приготовлении и открывает возможность наслаждаться ароматным и вкусным маслом, которое можно использовать во многих блюдах, пишет сайт lux.fm.

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Ингредиенты (приблизительно на 500 г яблочного масла):

1 кг яблок

1 большой лимон

50 г сахара (по желанию)

1 ч. ложка тертого имбиря

Палочка корицы или молотая корица

Вода (по вкусу)

Приготовление:

Яблоки вымойте, очистите, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кусочки. Возьми довольно крупную кастрюлю и положи в нее нарезанные яблоки, тертую цедру лимона, тертый имбирь и сахар (если используется). Доведи до кипения и как только смесь закипит, убавь огонь до минимума. Вари час, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания. Когда консистенция станет густой, выключи огонь. Если ты использовала палочки корицы, удали их. То же сделай, если ты прибавляла стручки ванили или гвоздику. Измельчи массу погружным блендером. Разлей яблочное масло в заранее стерилизованные банки и, когда оно остынет, закрой их крышками.

Теперь у тебя есть замечательное яблочное масло, которое можно использовать как распространенную начинку для вафель, пирогов, печенья, так и как натуральный подсластитель для горячих напитков, таких как чай или молоко.

Помните, что это масло также можно использовать в различных блюдах для приготовления или как ароматное приложение. Наслаждайся вкусом своего собственного приготовленного яблочного масла!

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