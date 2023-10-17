Натуральный подсластитель, которым можно заменить сахар: Как приготовить яблочное масло
Яблочное масло – это отличный способ использовать избыток яблок и насладиться натуральным подсластителем без добавления сахара.
Этот рецепт легок в приготовлении и открывает возможность наслаждаться ароматным и вкусным маслом, которое можно использовать во многих блюдах, пишет сайт lux.fm.
Читайте также: Простой рецепт варенья из черноплодной рябины
Ингредиенты (приблизительно на 500 г яблочного масла):
- 1 кг яблок
- 1 большой лимон
- 50 г сахара (по желанию)
- 1 ч. ложка тертого имбиря
- Палочка корицы или молотая корица
- Вода (по вкусу)
Приготовление:
- Яблоки вымойте, очистите, удалите сердцевину и нарежьте на небольшие кусочки.
- Возьми довольно крупную кастрюлю и положи в нее нарезанные яблоки, тертую цедру лимона, тертый имбирь и сахар (если используется).
- Доведи до кипения и как только смесь закипит, убавь огонь до минимума.
- Вари час, постоянно помешивая, чтобы избежать пригорания.
- Когда консистенция станет густой, выключи огонь.
- Если ты использовала палочки корицы, удали их. То же сделай, если ты прибавляла стручки ванили или гвоздику.
- Измельчи массу погружным блендером.
- Разлей яблочное масло в заранее стерилизованные банки и, когда оно остынет, закрой их крышками.
Теперь у тебя есть замечательное яблочное масло, которое можно использовать как распространенную начинку для вафель, пирогов, печенья, так и как натуральный подсластитель для горячих напитков, таких как чай или молоко.
Помните, что это масло также можно использовать в различных блюдах для приготовления или как ароматное приложение. Наслаждайся вкусом своего собственного приготовленного яблочного масла!
Советуем также обратить внимание на рецепт тыквенных лепешек на сковороде.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!