Як швидко вивести іржу: три прості, але дієві способи

Надокучливі іржаві плями можна зустріти всюди. Чимало господинь навіть марно намагаються позбутися їх. UAportal підготував три народні методи, які допоможуть вам впоратися з цією проблемою.

Сіль і лимонний сік

Змішайте лимонний сік і сіль до утворення пасти. Нанесіть її на необхідну поверхню й залиште на годину. Природна кислотність цитруса допоможе розчинити іржу, а сіль діятиме як м'який абразив. Після цього почистьте поверхню щіткою та витріть її насухо.

Оцет

Занурте на кілька годин іржаві частини в білий оцет. Після замочування почистьте поверхню щіткою або сталевою ватою та спостерігайте за змінами. Не забудьте ретельно промити й висушити всі інструменти після процесу.

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"Картопляне мило" та засіб для миття посуду

Розріжте картоплину навпіл і змастіть її половинки засобом для миття посуду. Втирайте розрізану половинку в потрібну поверхню, щоб щавлева кислота, яка міститься в картоплі, розчиняла іржу. Повторюйте процес за потреби.

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