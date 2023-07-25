Как быстро вывести ржавчину: три простых, но действенных способа

Надоевшие ржавые пятна можно встретить повсюду. Многие хозяйки даже безуспешно пытаются избавиться от них. UAportal подготовил три народных метода, которые помогут вам справиться с этой проблемой.

Соль и лимонный сок

Смешайте лимонный сок и соль до образования пасты. Нанесите ее на нужную поверхность и оставьте на час. Природная кислотность цитруса поможет растворить ржавчину, а соль будет действовать как мягкий абразив. После этого очистите поверхность щеткой и протрите ее досуха.

Уксус

Окунуть на несколько часов ржавые части в белый уксус. После замачивания очистите поверхность щеткой или стальной ватой и наблюдайте за изменениями. Не забудьте тщательно промыть и сушить все инструменты после процесса.

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"Картофельное мыло" и средство для мытья посуды

Разрежьте картофель пополам и смажьте ее половинки средством для мытья посуды. Втирайте разрезанную половинку в нужную поверхность, чтобы щавелевая кислота, содержащаяся в картофеле, растворяла ржавчину. Повторяйте процесс при необходимости.

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